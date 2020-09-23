【本報訊】疫情下生意不跌反升的超市百佳及惠康，獲第二期「保就業」計劃逾億元補貼，超市按政府要求推出各項優惠。百佳加碼推出抽獎，不用消費亦可參加；惠康除派發現金券外，還承諾維持300款日常必需品價格，為期至少6個月。惟有分析認為超市減價最實際，消委會應監察超市有否事先加價等取巧行為。

百佳昨再宣佈10月推出名為「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，以電話或網上登記資料便可參加，有機會獲得超市禮券，總值3,200萬元，詳情將於10月公佈。

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲指，按政府指引，超市需向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不涉及購物和會員優惠。百佳推出大抽獎的對象包括全港市民，冀以清晰易明的方案回饋大眾。

變相用公帑塑造企業形象

惠康承諾由9月底起，未來至少6個月維持300款日常必需品價格，並向員工派發現金券，約值3,500萬元；未來10個月派發200萬張現金券及餐券予有需要人士，總值逾8,000萬元。惠康在Yuu獎賞中加設回饋計劃，讓顧客可將積分捐予慈善團體，及以配對形式捐出最多500萬元予需要群體，三項計劃涉款1.2億元。

香港中文大學商學院客席教授冼日明認為，疫情下超市生意較好，「價格升咗，收入多咗」，但又獲得政府補貼，指超市應擴大優惠範圍及金額，不論有需要社群或普通顧客皆能受惠。至於經常向弱勢社群派贈超市現金券的「平等分享行動」發起人Benson Tsang認為，在通脹原因下，超市可派發面值較細的現金券，讓受惠者容易預算。

民主黨消費者政策權益副發言人、區議員袁海文表示，百佳及惠康連同牛奶公司首輪保就業分別獲得逾億元津貼，現時獲補貼金額較回饋多，變相是以公帑塑造企業形象，形容手法荒謬。他續指保就業計劃應幫助有困難的企業，而超市受惠疫情，政府不應發放補貼，企業亦不應再申請。他又表示，消委會應監察超市有否取巧，例如事先加價或半年後立即加價，另由於必需品價格較疫情前已上升不少，採取減價措施更實際，現金券及禮券等方式「好取巧甚至有啲化妝形式」。

另外，政府指第二期保就業計劃中，第二批取得工資補貼約8.52萬名僱主，涉款約115億元，承諾受薪僱員人數逾48萬；連同首批2萬名僱主，即已向約10.25萬名僱主批出第二期補貼，合共涉款187億元，受薪僱員人數約77萬名。當中近一成、逾萬名僱主違反承諾，未有把第一期補貼全數出糧給員工或減少受薪僱員人數，需向政府「回水」或被罰款，涉款共約7,900萬元。