立會商助照顧殘疾　羅致光無影

【本報訊】本月初葵涌邨發生倫常慘案，一名46歲母親疑以膠袋勒斃21歲中度智障兒子，並割腕企圖陪死，再次引起社會關注殘疾人士照顧者需要。立法會福利事務委員會昨召開特別會議，討論如何協助加強照顧者支援和殘疾人士住宿服務，多名殘疾人士照顧者訴說苦況，惟勞工及福利局長和副局長雙雙缺席，被跨黨派議員炮轟麻木不仁，「連死咗人」都不肯補鑊。

多個社福團體代表及照顧者昨出席特別會議訴說苦況。關注家居照顧服務大聯盟代表林珍稱，平日須照顧輕度智障和患罕見病「小胖威利症」的兒子，患病令他無節制進食。她指疫情期間兒子經常堅持外出，只好與他鬥力，「鬥到周身傷」，坦言在疫情下身心俱疲，「過得一日得一日」。

跨黨派議員聲討

今年65歲、育有兩名輕度弱智兒子的何女士亦痛斥政府漠視照顧者，「我唔想鬥慘，係希望有服務幫我企返起身，（如果）等到我死都見唔到個仔有住宿，死都唔安樂」。

事件雖受社會關注，然而勞福局長羅致光和副局長何啟明未有出席會議，委員會主席鄺俊宇炮轟政府疫情期間對照顧者零支援，問責官員亦缺席會議，「局長羅致光就話另有工作安排，要等到30號先得閒，何啟明（副局長）又唔知死咗去邊」。民建聯葛珮帆亦對羅致光等人缺席感遺憾，「發生咗咁嘅悲劇，局長都可以唔出席唔聽意見」。

出席會議的勞福局康復專員陳詠雯承認，有殘疾人士津助宿位輪候時間逾10年，情況不理想，局方已聘理大顧問團隊研究照顧者支援政策，預計明年中有初步結果。社署副署長林嘉泰則指，今年署方會增加約40個住宿暫顧服務名額，過去十年亦已為年滿15歲的殘疾人士增設6,210個康復服務名額，未來五年預計再增4,400個名額，紓緩照顧者壓力。