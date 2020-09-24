李八方online︱讀者手製「蘋果加油」匙扣為員工打氣 寄語「暴風雨後總見Leon」

上個月蘋果大樓被警方大肆搜索之後，八方不時都見到讀者來函、送禮鼓勵，今日員工又收到來自讀者的愛啦！有謙虛自稱「一介婦孺」嘅讀者發揮佢同佢媽媽兩對神之手，整咗200幾個手作匙扣送畀蘋果員工，分別係金色《蘋果》Logo同埋「加油」，幫蘋果員工打打氣。

呢位讀者話，匙扣係送畀上至老闆肥佬黎、下至清潔姐姐，製作都幾精美。但讀者話製作唔算複雜，只係買配件返嚟組合埋一齊，好似車仔麵式咁製作。成壇嘢本來得佢一個整，可惜佢比較忙，通宵咗兩晚都未搞掂，最後有4分3存貨，都係由佢年過70嘅媽媽靜雞雞幫手完工。

「一介婦孺」仲打咗個比喻，覺得人生係一場無得綵排嘅即興演出，每個人都有佢嘅角色，做好自己就足夠，將人性至善發渾淋漓係我哋角色嘅要求，因為大家都係真香港人，「暴風雨後總會再見到Leon（黎明）」，好人要一生平安！八方代各位同事衷心多謝呢位讀者同Auntie咁有心，《蘋果》仝人一定會全力以赴守護真相。

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