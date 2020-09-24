網上論壇︱誰來為起了22年的天橋負責？　（油尖旺區議會副主席 余德寶）

光復區議會後，要撥亂反正不是一日兩日就能成事。油尖旺區有多項工程或設施不是拖延多年，就是投閒置散。最終，建制派主導的議會，可能在會議記錄上留下指摘相關政府部門的「證據」外，但會議外仍是政府最堅實的政治盟友。最為人認知的是起了22年的旺角道行人天橋工程和閒置十年的旺角街市，仍然了無進展。相信不少市民和我們一樣有疑問，為何一條普通的行人天橋需要用超過22年才有機會完工呢？而至今沒有人需要為此而負責，到底是行人天橋出現問題，還是我們的問責制度出現問題？

翻查文件，這條旺角道行人天橋由私人發展商於1994年向政府建議興建並出資，1999年政府授權新鴻基興建，預計24個月後完成。結果一拖再拖，22年後的今日仍在進行有關工程，預計2021年才完工。新鴻基的書面回覆解釋，工程延遲有多個原因，包括2011年至2014年間，地下公用設施搬遷為期1,200天左右。在2014年6月左右完成相關工序後，因9月佔領運動而暫停工程。事實上，佔中運動只發生了四個月，但旺角道行人天橋遲咗20年，這種諉過於人的態度才是工程延誤的主要原因。

首先，新鴻基違反完工承諾，只要兩年的工程，卻拖至22年才能完成。其次，以發展商以往的不良記錄，令人懷疑能否準時在2021年完工。更重要的是，天橋工程被拖延逾20年，應向相關部門進行問責和私人發展商追討罰則，不是新鴻基代表的一句「工程出現多番延誤是一種經驗」就能草草了事。

旺角道行人天橋拖廿年未完工，建於1977年的旺角街市大樓則由2010年封閉後空置至今，只用作食環署放文件之用。因為地產商就「旺角規劃總綱圖」中舊街市以外的地方提出司法覆核，包括旺角街市大樓。2015年，政府官司敗訴後再在區議會討論並通過動議將該地皮回歸社區用途。其後，2018年食衞局在油尖旺區議會諮詢議員，擬在街市舊址興建地區康健中心、母嬰健康院和長者健康中心，及後為尋求區議會支持又將母嬰健康院剔出。在2019至2020年，該用地本已納入賣地計劃並由私人發展商興建商業大廈。不過，一年之後政府又推翻計劃，並改為由市建局翻新成地區康健中心，並由今屆區議會支持通過。政府的發展計劃一改再改，議會和市民無所適從，同時浪費土地資源。

不論是油尖旺康健中心、還是長者牙科中心，還是其他用途，市民總不想見到一個已有的珍貴資源因為政府的規劃政策失敗而閒置十年，甚至只用作貨倉。食衞局預計2021年，居民便可以享用在前旺角街市大樓的過渡性短期「地區康健站」，預計要於2024年完成油尖旺康健中心的中期階段。相信不少像筆者從小居住在旺角的街坊，對於旺角道行人天橋和旺角舊街市大樓本身充斥美好想像，有更好的行人通道網絡和地區醫療服務。又無奈又憤怒，卻到了我們成人的時候，政府才真正揸定主意為油尖旺未來規劃發展。

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