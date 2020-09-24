港版國安法︱二代「美國隊長」指自己只叫口號對被捕感意外 認為「用口顛覆唔到國家」

一名經常以「美國隊長」打扮參與各抗爭運動的男子，日前被警方以涉嫌違反《港區國安法》被捕，經歷大約48小時扣留後，他終在將軍澳警署獲准以5萬元現金保釋，下月尾須到警署報到。自稱為「美國隊長第二代」的阿文向《蘋果》表示，沒有想過自己會以涉嫌《國安法》被捕，坦言自己只是叫口號，沒有任何實際行動，「用口係顛覆唔到國家」。

阿文稱自己是「美國隊長第二代」，他憶述，當日在將軍澳Popcorn商場唱歌、叫口號，防暴一衝進商場便將他拘捕。他因涉嫌作出煽動或教唆他人分裂國家的行為，違反《國安法》被捕。經歷約48小時扣查後，他終獲准以5萬元現金保釋他終獲准以5萬元現金保釋，並要交出所有旅遊證件，半年內不准離開香港，下月尾再到將軍澳警署報到。

他表示，自己已非首次因參與抗爭運動被捕，惟形容是次搜查力度與早前不同，調查明顯較深入，「佢哋用盡48小時，即刻搵人上去搜我屋，做好多嘢，動作好快」。他透露，最生氣是有國安處人員稱其收錢才會作出相關行動，如同誤解他，「我認為所有出嚟嘅人都係真心，冇人會收錢出嚟搞亂香港」。他提到，搜屋期間，父親也在家中，他自言父親是藍絲，經常勸他「唔好搞呢啲嘢」，惟當時流露擔心他的表情，他希望父親可以明白他的行動。

稱不會再叫涉案口號

他強調，市民集會、言論自由受《基本法》保障，故不認為自己犯法，「用口係顛覆唔到國家，你要實際行動先係分裂國家，你講10次、20萬次都顛覆唔到國家」。被問到有否想過因《國安法》被捕，他坦言，是次被捕實屬意料之外，更打趣地說自己只是無名小卒，沒有人會留意，「我呢啲小人物，應該唔會搞我住」。

至於現時被控以多條罪行，會否影響他再次參與其他抗爭行動，他表示，會再次參與其他行動，惟不會再高呼警方聲稱他違反《國安法》的口號，以免再次因《國安法》被捕，亦呼籲其他人不要再叫同類口號。他希望，大家繼續參與抗爭，不要令運動因而完結。

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