娛樂場所10.1恢復現場表演

【本報訊】本港昨錄得三宗武漢肺確診個案，連續三日錄得單位數，當中兩宗與之前個案有關，另一宗是輸入個案，另多一人死亡。疫情轉趨穩定，下周四起部份公眾娛樂場所可恢復有現場觀眾的表演。

昨日其中一名確診患者是一名居於屯門建生邨泰生樓的4歲男童，9月19日開始發病，21日深夜出現呼吸道感染徵狀，到屯門醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫，其後確診。據悉，男童屬於第5041號個案外傭照顧的家庭。另一本地確診者是居於紅磡福年新樓A座的64歲女子，9月19日開始發病，與本地個案有流行病學關連。餘下一宗屬輸入個案，41歲女患者是貨機機組人員，從英國抵港，並無病徵。

再有確診者離世

另外，一名83歲有長期病患的女病人（第2481號個案）昨離世，至今累計104名確診患者死亡。

特首林鄭月娥早前宣佈將限聚令及食肆禁令等社交距離措施延長至10月1日，政府昨就規例刊憲。食衞局指考慮到最新的公共衞生風險評估，明日起會調整桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施開放安排，例如桌球館及公眾保齡球場的桌球枱及球道，原只可用相隔方式開放，經調整後，只要桌球枱及球道有足夠距離或有效分隔便可。

由10月1日起，部份公眾娛樂場所可按最新規定及限制，並採取充足防疫措施情況下，恢復有現場觀眾的表演；表演者之間盡可能保持足夠距離或有效分隔，表演者與觀眾或遊客之間，亦要保持足夠距離或有效分隔。

食物及衞生局發言人表示，本港疫情尚未完全穩定，呼籲市民十月初國慶日及中秋節翌日的長假期維持防疫意識。

另外，康文署宣佈所有公共圖書館和博物館下周二起回復正常開放時間；表演場地下周四起恢復接待有現場觀眾的演出或活動。該署由10月19日開始復辦部份康樂和體育活動，包括室內、戶外、公眾游泳池及水上活動中心舉行的訓練班及同樂日。