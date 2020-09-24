武漢肺炎︱教局再更新防疫指引 倘校內有人確診 師生毋須即時離校

全港學校昨日（23日）起分階段恢復面授，教育局於復課前夕（22日）再更新學校防疫指引，指若在上課時間得知校內有人確診或初步確診，學校不用安排無病徵的師生即時離校，若衛生防護中心認為有需要，會盡量於放學前到校派發樣本樽。有傳染病科專科醫生認為，更新指引應是為方便衛生防護中心界定和追蹤密切接觸者。

教育局月初發出的指引列明，如學校在上課時間接獲通知有人確診或初步確診時，學校在等候衛生防護中心進一步指示期間，可先為與確診者有密切接觸的師生安排隔離，並為有關課室進行清潔消毒，學校亦可實施危機處理措施，「在安全情況下，以及在通知家長後，安排學生放學」。

更新後的指引則未再提及「安排學生放學」，指一般而言學校「不須立即安排其他沒有病徵的師生即時離校」，如衞生防護中心認為有需要為師生進行檢測，會盡快通知學校並盡量於放學時間前，派員到校派發樣本樽，師生要於指定時間內交回學校，讓中心安排收集樣本。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計，新指引應是為方便衞生防護中心可到校跟進，因界定密切接觸者身份，需要詢問受感染者與誰見面接觸，以及了解他們接觸時的情況等，若將學生「放晒返屋企」，界定要向誰「派樽」時便會「好難搞」。

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