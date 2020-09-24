浴血新城市｜襲兩警認暴動罪 兩男入獄四年 17歲男生囚40個月

去年7月14日市民發起「光復沙田」示威，惟當晚防暴警突然衝入新城市廣場，繼而爆發激烈警民衝突。其間有兩名警員在兩分鐘內分別遭示威者圍毆並用雨傘等物襲擊。有份施襲的保安員、青年及17歲男學生早前在區域法院承認兩項暴動罪。法官胡雅文今判刑時指，本案涉案人數比其他暴動案人數少，但本案發生在商場，當時暴徒先後包圍兩名警員，所使用的武力何其野蠻及殘忍，達至失控的程度，當中第三被告屬最暴力，而暴動罪須判處阻嚇刑罰，判監禁是無可避免，終判兩名成年被告入獄四年，17歲男生則判囚3年4個月。

三名被告依次為梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（50歲）以及李姓男學生（17歲）。三人共同被控一項暴動罪，指他們當日在新城市廣場一期三樓398號舖外，連同其他身份不詳的人參與暴動。首兩名被告另被控一項暴動罪，指二人同日於新城市廣場一期三樓383號舖外，連同其他身份不詳的人參與暴動。三人原亦被控蓄意傷人罪，控方在三人承認暴動罪後，同意就蓄意傷人罪撤控。

三名被告本月初認罪，原定上周判刑，據悉首被告及次被告的「同倉」還柙人士確診武漢肺炎，兩被告須隔離，押後至今判刑。三名被告今在犯人欄都精神飽滿，次被告向旁聽席做出「心心」手勢，又向到庭親友點頭揮手。

次被告母親早前從加拿大回港，她患有早期柏金遜症，據知次被告擔心自己判囚後沒人照顧母親，幸已獲社工安排，其母在判刑後行至犯人欄前，不斷叫「唔好走」，需由其他人安慰。

法官胡雅文判刑時指，首名警察嚴重受傷，不能再做前線工作，亦不能再駕駛，僅能做文書工作，他現年僅31歲，其警員生涯因此而受到損害。至於第二名受傷警員則較幸運，他得到記者及在場人士幫助，傷勢沒有如第一名警員般嚴重。

她稱，《基本法》及《人權法》保障港人有和平集會的自由，但有關自由並非絕對，若示威者使用武力，出現擾亂公眾安寧的的越界情況，便需受到制裁，否則會淪落至無政府狀態。

胡雅文續稱，本案涉案人數比其他暴動案人數少，但本案發生在商場，從閉路電視片段顯示，當時暴徒先後包圍兩名警員，所使用的武力何其野蠻及殘忍，達至失控的程度，當中第三被告屬最暴力。

辯方求情曾稱被告沒有計劃犯案，只是受現場氣氛閉響，事件是突然發生。胡雅文法官則指，從閉路電視可見，活動屬有組織性，事發前「人鏈」搬運口罩等物至商場，首被告亦有參與「人鏈」，第三被告接過及戴上口罩，次被告到達商場時已戴上口罩。她續指，暴徒包圍兩名警員，以兩人為目標，第一名警察更是嚴重受傷，不僅令他身體受傷，更影響他的警察生涯。

她強調，暴動罪須判處阻嚇刑罰，判監禁是無可避免，個人求情因素在考慮判刑時所佔不多，而考慮判刑時需要就暴動案整體暴力程度來判刑，而非切割地只考慮個別被告所參與的情節。

兩名遇襲警員為張歷恆和郭兆恒。當晚約10時戴上頭盔的張與同袍進入新城市廣場一期，有同袍遇襲，張打算上前營救，但在398號店舖對開遭約20名示威者包圍、拳打腳踢及用雨傘等物件襲擊一分鐘。其中首被告不停用雨傘襲擊及踢張，第三被告多次衝入人堆中用雨傘襲擊張。有其他警員救張，次被告向警員擲傘，但警員避開。張被救出時已感暈眩，視力模糊。

控方透露，張當日被打至眼眶骨及鼻骨骨折，事後視力出現重影，鼻骨傾斜，至今未能重回前線，只能做文書工作。

約一分鐘後，郭兆恒一人衝到扶手電梯跑上去欲往四樓，在扶手電梯中途被示威者推跌至地面，首被告踢他，次被告則打郭的背及用雨傘戳他起碼5次。郭被多名示威者拳打腳踢及雨傘襲擊一分鐘，有記者上前保護郭，免郭受進一步襲擊。

辯方求情時指本案對社會、傷者及被告都是悲劇，所有人都需要付出代價。第三被告事發時僅得16歲，經過現場準備回家，因為年輕，易受現場氣氛影響，作出錯誤判斷，才會犯案。

辯方指首被告及次被告承認兩項暴動罪，兩罪各牽涉的時間短，無論發生位置及時間都很接近，望判刑時能考慮同期執行。此外，與梁天琦等暴動案相比，本案不涉縱火，參與人數也較少，亦沒財物損失，在同類型案件中較輕微。

三人中除首被告有販毒案底、於2016年判監42個月，其餘兩人沒案底。

【案件編號：DCCC913/19】

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