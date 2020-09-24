李八方online︱廖長江寧花6.7萬 拒選舉單張見光？

政府強行取消9月立法會選舉，不過參選人依然要申報選舉開支。今日最新公佈嘅參選人開支申報，競逐連任商界一嘅建制派「班長」廖長江就申報咗一筆6.7萬元嘅法律服務開支，委託董吳謝林律師事務所同埋大律師林國輝，向法庭入稟豁免佢喺7月20日發佈嘅一份選舉宣傳單張，要遵守《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》，事關規例講到明參選人要向選舉主任提供選舉單張嘅文本。廖長江寧願花6.7萬都唔想交單張上去畀選舉主任睇，究竟係咩單張咁神秘呢？申報上面就無詳細講。

根據廖長江向選管會申報嘅開支，佢總花費大約8.3萬元，其中1.1萬元用喺聘請助理，3,770元就用喺選舉廣告開支，800元用於辦事處開支，最大筆嘅6.7萬元就用喺法律諮詢上面。睇返法庭嘅資料，廖長江喺7月30日下晝5點向法庭申請，豁免佢一份選舉宣傳單張遵守選管會規定，政府又咁啱喺同日6點半就宣佈選舉延遲一年，而廖所有嘅開支剛好全部有政府幫手埋單。

另外，公民黨郭榮鏗競逐連任法律界議席被DQ，其後大律師公會主席戴啟思以Plan B身份參選。根據戴啟思向選舉事務處嘅申報，佢只係用咗20,146元選舉開支，最大筆嘅費用係聘用民主派游月華做佢選舉代理人，用咗2萬元，其餘開支就包括60元影證件相，以及86元買文具。至於參選「體育、演藝、文化及出版界」嘅香港旅遊及文化發展協進會會長李錦添就用咗5,395.7元，而捲土重來嘅會計界林智遠就用咗大約6.9萬元。

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