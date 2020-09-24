李八方online︱「避風驛」預告黃台仰周六晚開live 講解在德國申請庇護

4名流亡海外嘅香港人，包括現時喺台灣嘅林榮基、喺美國嘅梁繼平、喺德國嘅黃台仰，以及早前獲英國政治庇護嘅鄭文傑，上個月宣佈發起名為「避風驛」（Haven Assistance）組織，為有需要嘅人提供政治庇護政策訊息後，今日宣佈嚟緊嘅星期六（26日）將聯同喺德國嘅香港人團體，舉行一場Facebook Live，希望畀大家了解更多關於喺德國申請庇護嘅資訊，以及德國嘅政治、文化，同中國嘅關係，以及當地香港人團體喺香港整場抗爭運場中嘅崗位。

避風驛今日透露，呢個活動將喺26號香港時間晚上9點開始，講者包括首批獲德國政治庇護、因《國安法》正被香港國安通緝嘅黃台仰、「香港人在德國協會」、由喺德國支持⺠主運動嘅香港人成立嘅「Germany Stands with Hong Kong」同「Wir für Hongkong」，以及住喺德國超過10年，對德國政治文化同庇護政策有相當認識嘅人石賈墨，黃台仰屆時亦會預告下一次英國場等活動。

避風驛「德國庇護政策、政治及文化分享會」活動專頁

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