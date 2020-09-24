將隧轉車站下周啟用　巴士推優惠

【本報訊】將軍澳隧道轉車站將於下周五啟用，25條巴士路綫將經過該站，當中包括15條全日路線，巴士公司會提供轉乘優惠。轉車站原定7月底或8月啟用，惟最終延遲約2個月才能使用。西貢區議員黎煒棠表示，曾多次追問等轉車站啟用日期，惟各部門一直未有交代，至上周五區議會上，官員才稱因電力裝置等而要延遲。他批評部門隱瞞事件，「土拓署、運輸署應該好好解釋細節。」

最多慳5.1元

即將啟用的轉車站為往將軍澳方向，啟用後，25條巴士路線將於該站加設分站，包括九巴296A、新巴796P、796X等15條全日服務路線；城巴N29、新巴796S等4條通宵路線及九巴296P新巴798A、798B等 6條繁忙時段服務的路線。來往將軍澳工業邨至牛頭角站的九巴98線、來往日出康城至九龍灣的797線的兩條新巴士線亦會於轉車站啟用當日同步提供服務。

巴士公司會提供轉乘優惠，九巴表示，市區前往將軍澳的乘客，於轉車站轉乘九巴路線，第二程可享最高5.1元的八達通轉乘折扣優惠，例如康城乘搭98線，並於觀塘創紀之城轉乘88X往沙田，第二程車費可獲扣減4.2元，僅需付4元。新巴城巴的部份路線增設分段收費，10多條路線提供八達通轉乘優惠，例如機場乘搭E22A 或 E22S，轉乘798、796X及796C等往調景嶺，可第二程車程則為免費。

工程於2017年動工，原先估計7月底或8月初啟用，惟最終延至10月才能使用。當區區議員黎煒棠批評部門一直沒有主動交代進展，一直拖延。