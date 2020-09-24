施政報告︱葉建源促政府以專業原則處理教育政策 勿再接受匿名投訴

施政報告下月出台。教育界立法會議員葉建源向特首林鄭月娥及教育局局長楊潤雄提交建議，促政府以專業原則處理課程檢討、教科書審查等政策。疫情下跨境學生未能回校上課，葉促政府在新學年彈性處理，放寬縮班規定，及為幼稚園提供財政支援。

葉又指政府應保障教師表達自由，讓教師在私人領域享有言論自由。他促政府勿再接受匿名投訴，單以行政機關閉門處理便算完成調查。葉指不少教師對此有擔心，但呼籲教師忠於自己，「講真的說話」。

疫情下復課，葉建議政府為中小學及幼稚園、特殊學校提供新一筆防疫津貼以進行消毒及購買防疫物資，及直接資助基層家庭購買電腦，增加上網費津貼等。

對於日前教育局學校課程檢討專責小組發表的報告，葉指對其未有實質措施解決學生學習壓力感失望。又稱關於通識科的九項建議中，有七項未有在諮詢文件中提及，相信是與社會事件有關；早前有高中通識書送審後，有關六四、三權分立等內容被大幅「河蟹」。葉指送審制度應採開放立場，應以確保質素為目的，而非政府強加官方意識形態的手段。

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