裝修工管有鐵通六角匙判無罪 官指屬工程物品不肯定犯案意圖

網民去年11月連續多天發動「大三罷」堵路行動，有裝修工於清晨將車停泊於吐露港公路，遇警截查，搜出1.5米長鐵通、六角匙及士巴拿，被控管有攻擊性武器罪。案件早前審結，裁判官今指有關工具是一般工程物品，雖然附近有堵路，但無法肯定被告管有物品的唯一目的是犯案；並指警員未有警誡被告便向他問話，剝奪被告的法律權利，做法不妥。

案件今在沙田裁判法院裁決，被告吳家豪（39歲）被控一項管有攻擊性武器及其他工具並意圖作非法用途使用罪，指他去年11月13日管有鐵通、一套六角匙及一支士巴拿。

吳脫罪後向支持者鞠躬致謝，他坦言獲判無罪「輕鬆晒」，並批評警方「冇成本咁搞你，擺明係濫捕」，透露因本案失去工作，承受很大壓力。至於會否考慮向警方索償，吳表示「睇吓光唔光復到再諗」。

主審裁判官李志豪於聆訊時，剔除被告的口頭招認及警誡補錄會面紀錄，內容包括被告承認涉案物品屬於自己。李官今解釋，截查被告的交通警員梁家輝未有警誡被告便問話，被告在未獲告知權利下回答問題，構成不公。控方指警員當時正進行調查，故未有警誡，李官表明不同意，因案發現場有路障，警員搜出鐵通，已有合理證據施行警誡。

此外，李官指警員梁晉榮在警署替被告錄取警誡會面，惟梁作出警誡後才向被告發出羈留人士通知書，「間接剝奪被告的法律權利」，做法不妥，對被告不公，故剔除被告的兩份口頭招認及補錄警誡會面。

辯方早前於聆訊中指，當時有警員不斷向被告爆粗，例如「X你老母」、「攞槍！瞄X住佢」，又威嚇被告謂：「你咪X唔認，啲嘢唔係你，就係你老婆。」

不能排除被告受堵路影響而停車

根據案中證據，被告不爭議身處車上，亦不爭議車中搜出涉案鐵通和六角匙等。李官認為，這些物品只是一般大眾工程物品，並非不尋常。

李官續指，案發是清晨時分，附近亦有堵路事件，法庭固然可推論被告管有物品目的是作非法用途；但法庭亦不可以排除，被告只是運載工作工具途經現場時受堵路影響而停下這個可能性。基於疑點利益歸於被告，李官裁定罪名不成立。

控方申請充公涉案物品，但辯方反對，李官指既然罪名不成立，證物應當歸還被告，但一度問辯方：「你真係要拎返支鐵棒？」辯方回應只欲取回鐵棒以外的工具，鐵棒交由警方處置。

【案件編號：STCC1098/20】

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