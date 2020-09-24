凍結最低工資︱保安清潔餐飲最受影響 勞工界：基層僱員變相凍薪4年

打工仔時薪水平反映本港貧富懸殊的差距。統計處數據顯示，去年全港有2.12萬人只領取最低工資37.5元，同期全港僱員每小時工資中位數為73元，時薪最高的10%更達143.9元，較最低工資37.5元分別高出近1倍及2.84倍。有勞工團體批評，若最低工資不調升，基層勞工變相「凍薪」4年，「係相當殘酷」，更擔心引起不良連鎖效應，「老闆大條道理向員工薪酬『開刀』」。

根據統計處收入及工時按年統計調查報告，去年5月至6月，全港有2.12萬人的時薪只及最低工資水平37.5元，當中75%從事低薪行業，物業管理、保安及清潔服務業佔低薪人數最多有11,400人，餐飲服務業及零售業分別有1,500人及900人領取最低工資。同期有3.05萬人的時薪為38元，若最低工資調高至該水平，料多9,300人受惠。

職工盟總幹事蒙兆達直言，若最低工資「凍薪」或微增0.5元都不能接受，對議價能力低的基層勞工是落井下石。他指，疫情下低薪工人最受壓，開工不足或被減薪，即使經濟發展放緩，但物價仍上升，加上最低工資每兩年才檢視一次，完全跟社會脫節，「37.5元已經嚴重滯後，要追返（通脹）更加好吃力」。

蒙兆達指，若明年最低工資水平維持不變，變相基層勞工前後要凍薪4年，「係相當殘酷」。他擔心，政府制訂的法定工資都帶頭凍薪，會造成不良連鎖效應，「老闆大條道理向員工薪酬『開刀』」，同時會更打擊基層的消費能力，令經濟更難復蘇，「陷入惡性循環」。他重申，職工盟建議最低工資應調升至47元。

工聯會議員陸頌雄表示，對最低工資或凍薪表示極度遺憾和震驚，認為今次結果主要責任在於資方，批評資方代表「涼薄」、「孤寒」和「頑固」，指僱主在疫情下，獲政府過千億公帑扶持，但在基層工資問題上卻寸步不讓，甚至稱只願提供5亳子的恥辱性加幅，「呢個係工聯會不能接受嘅」。

雖然工聯會前議員何啟明現為勞福局副局長，政策範疇包括最低工資，但陸頌雄仍批評政府處理最低工資一事上「縮⻣、無承擔」，指政府如果有決心處理問題，就應積極游說資方接受溫和加幅。而工聯會根據通脹，要求最低工資應最少達時薪39.3元。

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