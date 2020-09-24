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自願醫保︱標準計劃價格差異大 有保險公司保費劈價四成

46分鐘前

市民關注自願醫保的費用會否大幅上升，過去一年有2間公司加保費約3%，但也有2間公司減保費。翻查自願醫保網頁，利寶國際保險有限公司的標準計劃出現劈價，如20歲女士年繳保費由2,625元減至1,574元，55歲則年繳保費由9,463元減至5,311元，兩者減幅達40%。保險業界人士認為，有保險公司當初計算保費時較穩陣，確保獲利而訂立較高保費；但當與其他保險公司產品比較下，或投保人索償不多，便有減價空間。

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根據政府提供數據，標準計劃及不設附加醫療保障的大房級別靈活計劃，除80至84歲年齡層外，其他年齡層保費均較政府當初估算標準計劃保費低約一成。去年至今只有兩間公司的產品加保費約3%，另有保險公司減保費。

年繳保費差異大 最多相差逾4,000元

根據自願醫保網頁，有加價的公司包括安盛保險（百慕達）有限公司及安盛金融有限公司有減價的公司包括保泰人壽保險有限公司及利寶國際保險有限公司，當中利寶國際自願醫保標準計劃，20歲女士年繳保費由2,625元減至1,574元，55歲年繳保費由9,436元減至5,311元，兩者減幅達40%。

比較所有保險公司，以20歲女士投保標準計劃為例，年繳保費差異非常大，介乎1,320元至4,104元。

有保險業人士指，有保險公司精算師設計產品時較穩陣，為確保產品獲利而訂立較高保費；之後減價可能因索償比率不高，或與市場上其他產品比較下，覺得可減價吸客。保險公司基於目標客戶群組、成本、中介佣金及以往索償等決定保費，故即使標準計劃賠償一樣，同一年齡層於不同保險公司，保費差距可以很大。

食衞局副秘書長（衞生）方毅表示，短期內不會調整標準計劃的賠償方案，相信保險公司無需要大幅加價。

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自願醫保標準計劃利寶國際保險有限公司
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