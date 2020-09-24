自願醫保︱標準計劃價格差異大 有保險公司保費劈價四成

市民關注自願醫保的費用會否大幅上升，過去一年有2間公司加保費約3%，但也有2間公司減保費。翻查自願醫保網頁，利寶國際保險有限公司的標準計劃出現劈價，如20歲女士年繳保費由2,625元減至1,574元，55歲則年繳保費由9,463元減至5,311元，兩者減幅達40%。保險業界人士認為，有保險公司當初計算保費時較穩陣，確保獲利而訂立較高保費；但當與其他保險公司產品比較下，或投保人索償不多，便有減價空間。

根據政府提供數據，標準計劃及不設附加醫療保障的大房級別靈活計劃，除80至84歲年齡層外，其他年齡層保費均較政府當初估算標準計劃保費低約一成。去年至今只有兩間公司的產品加保費約3%，另有保險公司減保費。

年繳保費差異大 最多相差逾4,000元

根據自願醫保網頁，有加價的公司包括安盛保險（百慕達）有限公司及安盛金融有限公司。有減價的公司包括保泰人壽保險有限公司及利寶國際保險有限公司，當中利寶國際自願醫保標準計劃，20歲女士年繳保費由2,625元減至1,574元，55歲年繳保費由9,436元減至5,311元，兩者減幅達40%。

比較所有保險公司，以20歲女士投保標準計劃為例，年繳保費差異非常大，介乎1,320元至4,104元。

有保險業人士指，有保險公司精算師設計產品時較穩陣，為確保產品獲利而訂立較高保費；之後減價可能因索償比率不高，或與市場上其他產品比較下，覺得可減價吸客。保險公司基於目標客戶群組、成本、中介佣金及以往索償等決定保費，故即使標準計劃賠償一樣，同一年齡層於不同保險公司，保費差距可以很大。

食衞局副秘書長（衞生）方毅表示，短期內不會調整標準計劃的賠償方案，相信保險公司無需要大幅加價。

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