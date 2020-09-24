馬官拒設量刑委員會：不滿可上訴

【本報訊】近月建制派和左報唱雙簧，向政府施壓要求成立安插非法律界人士在內的量刑委員會，「指導」法庭以確保抗爭者獲「應有懲罰」。終審法院首席法官馬道立昨在聲明中反駁，強調量刑是司法職能，由法院獨立行使，而非政治問題，又稱若任何一方不滿判刑，可提出上訴或覆核，形容有關途徑是糾正被視為不足或過重刑罰的唯一恰當方法。

強調量刑為司法職能

馬道立在聲明中指出，不時有輿論認為應設立量刑委員會，就所有刑事罪行發出具約束力的量刑標準，但他指出，量刑是一項司法職能，由法院獨立行使，亦是法院專有的職能。法庭每天要就大量不同案件量刑，每宗案件具體情況不同，要在每宗案件中判處公正而合適的刑罰，是法庭極具挑戰性及艱巨的工作，亦涉行使司法判斷以求取平衡的量刑決定。

馬道立續指，法庭所判處的刑罰要取得公眾的尊重和信任，香港社會重視言論自由，「法庭的所有決定，包括量刑決定，都是公開讓公眾討論的」。他強調，判刑是司法職能及程序的一部份，並非政治問題，任何一方如對法院判處的刑罰不滿，應提出上訴或覆核，「這是糾正一項被視為不足或過重的刑罰的唯一恰當方法」，而申請覆核責任在於代表檢控機關的律政司長。

法律界立法會議員郭榮鏗認同馬道立對「量刑委員會」的回應，重申量刑必須由法院獨立行使，「係唔能夠外判、亦都唔能夠受司法機關以外嘅任何人士、委員會嘅指指點點」 ，他呼籲一眾親中人士不應再「指鹿為馬」、「上綱上線」，破壞本港的三權分立及法庭的公平公正性，令公眾進一步對本地司法機關失去信心。

不過，一直鼓吹成立「量刑委員會」的民建聯立法會議員周浩鼎及葛珮帆批評，馬道立的聲明未能說服公眾對司法機構「行事公正」重拾信心，周更揚言外國早有設立量刑委員會的例子，辯稱現時需按社會問題的需要，適時釋除市民疑慮。