醫委會6席位年底換屆 馬仲儀等3黃營醫生參選鬥撐警醫生

香港醫務委員會今年年底會就6個席位進行換屆選舉，當中3席由全體醫生選出。據悉，5人已報名競逐該3席，包括一向敢言的公共醫療醫生協會會長馬仲儀、前線醫生聯盟前副主席覃天笙及醫學會副會長鄭志文，3人會一起做競選工程。對手是去年曾聯署撐警的資深麻醉科專科醫生韋玉珍，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科專科醫生馬思特。有醫生表示，3名黃營醫生勝算較高，但醫委會委員有32人，即使黃營醫生佔據14席，親政府委員仍佔大多數；若政府趁社會動盪推行赤化醫生的政策，黃營要抵抗並不容易。

醫委會今年底會就6席進行換屆選舉，當中3席由醫學會提名及選出該會會員，暫未開始提名；另外3席由全體醫生選出，現任委員是鄭志文、韋玉珍及林哲玄。

據悉，鄭志文會聯同馬仲儀、覃天笙一起參選，競逐全體醫生選出的3席，會一起做選舉工程，並已獲4大醫生組織，包括公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、醫學會及政府醫生協會支持。

一直就公共衞生議題發聲的馬仲儀，早前接受《大紀元》訪問後，被抹黑為法輪功學員及違反《國安法》。馬仲儀於Facebook發聲明，指自己從不是法輪功學員或成員，強調「面對連月來的攻擊和恐嚇，本人不會畏縮，並會繼續就影響香港市民的各類公共衛生議題提供專業意見；不求嘩眾取寵，衹求為市民提供理性討論的養份」。鄭志文及覃天笙於今年7月醫學會會董選舉中，與蔡堅團隊全數勝出；鄭志文獲3,317票，覃天笙獲2,926票。

3人對手是競逐連任的韋玉珍，她於去年反送中風波，與約500名醫生聯署撐警，被指較親政府。馬思特（MARCET, MARCUS MITCHELL）於行內較少人認識。上次於醫學會選舉敗給鄭志文的藍營林哲玄則不競逐連任。

黃營全勝仍難抵抗政府放寬海外醫生

有醫生表示，相信3名黃營醫生勝算較高，選情不會像去年年底蔡堅鬥香港大學深圳醫院院長盧寵茂般競烈，估計結果相若，即3人會以較大比數勝出，韋玉珍或獲1,200至1,300票，馬思特或獲數百票。

不過該醫生指，醫委會委員增至32人，即使黃營醫生搶盡14席，親政府委員仍佔大多數；若日後政府再要求放寬海外醫生，黃營要抵抗並不容易。

另有醫生表示，相信雙方陣營會盡力拉票，醫學界擔憂政府會趁未來一年立法會混亂，再推出放寬海外醫生或赤化醫生的政策；醫委會已成維持專業自主及抗赤化的最後一道防線，越多黃營醫生加入，才能抵抗危害醫生專業及病人的政策。

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