獨立紀錄片電影《理大圍城》被電檢處連番留難，發行商「影意志影院」昨凌晨表示，電檢處退還的送審DVD光碟成為「理大碎片」，對事件極為震驚，疑有電檢處員工「有意或無意損壞光碟」，處方未有道歉，僅賠償一隻全新DVD了事。影意志藝術總監崔允信明言難以揣測事發經過，他認為連串事件收窄電影創作和觀賞的自由，更不諱言「過咗呢單，又會有另一單荒謬嘅嘢。」

由香港紀錄片工作者執導的紀錄片《理大圍城》，本周一起一連三天於香港藝術中心古天樂電影院上映，昨晚尾場入座率高達七成半，達至法例要求「上限」如同「全院滿座」。這齣首映場前兩小時突然被評為三級的紀錄片，亦被電檢處要求在片頭加入警告字眼，說明「片中部分措述或行為......可能構成刑事罪行」。

電檢處無道歉 僅賠空白光碟

崔允信受訪時強調，電影首天放映時未得悉被退還的光碟成碎片，「嗰日趕住開場，同事只係話光碟爛咗，我以為崩咗或者花咗」。及後同事打開信封，眾人傳來「嘩！」一聲，才發現光碟「碎屍」，「就算用手拗都唔會碎到咁，一忽大一忽細。」他笑說需以能切碎光碟的「碎紙機」才能辦到。

電檢處沒有向影意志解釋事件，崔允信亦難作揣測，「第一個反應係笑！」其團隊不解為何有人要毀碟，亦坦言光碟不算貴重，現時不過失去一個複本，惟電檢處一直沒正式道歉，只附上另一空白光碟當作「賠償」。

回顧《理大圍城》及《佔領立法會》兩部紀錄片送檢以來的爭議，崔允信指，電檢處沒有要求過刪減影片內容，只着他們直接加上警告，惟製作團隊非常反感，不希望影片被強制加入不屬自己想法的字句，故自行加上「由電檢處要求加入此警告」字眼，表明非導演立場，但電檢處不接受，令影片在這一幕需來回改動。他認為，事件收窄電影創作及觀賞的自由，「你要人加呢個警告，似係個指引，教觀眾應該點樣睇、點解理解呢套戲。」更擔心這些「指引」會延伸至不同獨立電影片種。

「再極權之地，都有獨立電影」

從事獨立電影發行多年，崔感慨「過咗呢單，又會有另一單荒謬嘅嘢，好似近日又改記者定義。」他感謝社會關注事件，同時坦言獨立電影生存空間狹小，「《十年》已經係咁，逢親同政治有關嘅片好多戲院唔敢上。」

《理大圍城》放映三場反應熱烈，崔允信說：「起碼賣到幾百萬（票房），一定收得好過唔少本土電影。」但他無奈說，「今次（強加警告事件）如果我哋唔公開講，觀眾可能會覺得怪怪哋，但我哋可以繼續慢慢發行放映，將套片傳出去；當我哋得到大眾支持關注，另一方面場地或者幫我哋嘅人，成本可能大咗。他說，無論任何情況都會堅持協助獨立電影，「再極權嘅地方，就算係伊朗、中國，都有人拍到（獨立）電影。」