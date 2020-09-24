浴血新城市︱商場由拒警到中門大開 和你唱抗爭成常態

去年7月沙田發生「浴血新城市」事件，大批防暴警察闖入新城市廣場與示威者爆發激烈衝突，警方因亂闖商場惹批評，不少商場對警方「落閘」，一度拒絕警員亂闖，商場更成「和你Sing」、「和你Shop」場地，但其後商場迅速變臉，由拒警進場到中門大開，更有保安員因阻止警員入場被捕。有沙田區區議員指一年來部份商場對警察進場態度大變，有商場更向在場內唱歌的市民發警告信，卻無視警察肆意闖入執法，不但打壓和平示威，連市民人身自由亦受限制。

去年7月14日沙田新城市廣場爆發示威者與警方大混戰。當日沙田大遊行後，過百名示威者被防暴警察逼退至新城市廣場內，雙方激烈衝突。事後新城市被指有職員帶警察進入商場如同「引清兵」，數百市民包圍客戶服務中心抗議，場內多處成「連儂牆」貼滿抗爭標語。

各區商場亦化身「和你Sing」、「和你Lunch」等場地，曾有商場表態拒絕警方進場。如去年7月底中環爆警民衝突，防暴警一度擬進入國際金融中心被商場代表阻止；8月初海港城亦在商場貼出告示表明除非有罪案發生，否則警察請勿進入。但此舉遭親中媒體批評，《大公報》批評地產商未有向暴力說不，《環球時報》更直指海港城「有嚴重向極端示威者叩頭的嫌疑」，最終海港城將告示「下架」；8月中長江集團、新地、恒地及新世界等地產商亦罕有登報呼籲盡快恢復社會秩序，停止暴力，似受壓下表態。

警方進入商場執法態度日趨強硬，8月中有示威者逃入大埔超級城，警方追至被保安員阻止進入，保安員被指涉阻差辦公；10月有防暴警員欲進入馬鞍山新港城中心商場，數名保安員「頂着」玻璃門阻止，5名保安涉阻差辦公被捕。

一直跟進示威活動的沙田區區議員李志宏稱，警方及商場過去一年執法態度明顯改變，商場由嘗試拒警進場至中門大開，如在新城市事件後，商場曾試圖解釋事件，市民在場內抗議及貼文宣均沒有被阻止，其後卻陸續撕走文宣，限聚令下更行動「升級」，向聚集市民發警告信，指其行為與商場用途不符，保留追究權利，更向曾在商場設街站的區議員發律師信。李質疑：「唔知佢有咩權力（發告票），唔單止打壓示威，連市民自由活動都受到限制。」他亦指商場既然向市民發警告信，「即係你哋有管理權，咁點解警察衝入嚟你哋又唔理？」

本報向多個發展商查詢處理警方進入商場政策，持有太古城中心的太古地產稱，訪客、員工和租戶安全是首要考慮，就處理警察進場程序，在非緊急情況下，警方若要進入商場調查，會預先知會商場，但緊急情況下或有人報警，警方毋須預先知會。持有新城市廣場的新地稱對所有商場管理，首要是保障顧客、商戶及員工等安全，各商場服務處會參考物業管理公司協會指引，按實際情況採取適當行動。本報亦曾向沙田中心業主恒地及朗豪坊查詢，截稿前未有回覆。

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