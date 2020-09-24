最低工資推行10年料首凍薪 明年5.1起兩年內維持時薪$37.5

在武漢肺炎疫情衝擊下，本港最低工資料首次「凍薪」。消息指，最低工資委員會已完成最低工資水平檢討，經兩輪開會後，委員會未能達成一致共識，但大多數委員建議明年最低工資不作調整，維持現時法定水平37.5元，委員會現正草擬報告，下月底提交特首，主流意見若獲政府拍板，將是最低工資自2011年實施以來第一次凍薪，明年5月1日生效，逾2萬名基層勞工面臨凍薪兩年。

記者：王家文 盧文烈

最低工資每兩年檢討一次，委員會早前召開兩輪會議商討。據悉，會議上勞方委員認為，疫情下基層打工仔面對減薪、凍薪甚至無薪假，加上滯後的最低工資仍追不上物價升幅，極力爭取最低工資水平調高至不少於42元。

但有商界及學術界委員認為，經過去年反送中社會運動，以及今年爆發的武漢肺炎疫情，各行業都受影響，部份如飲食和零售業更受重創，料明年也難回復疫情前的市況。而政府數據也反映，失業率和就業不足人數率仍維持在沙士後較高水平，認為最低工資理應凍結現時水平，甚至有下調空間。

最低工資委員會首次未能達成共識

最低工資委員會除了政府代表外，主要由勞工界、商界及學術界三方代表組成，各有三名成員，消息透露，勞工界認為打工仔在過去兩年仍受通脹影響，堅決反對凍結最低工資，有資方代表在會上一度提出象徵式將最低工資增加0.5元至38元，以換取勞方接納，以取得一致共識，但勞方堅決認為輕微調整不合理，提出應有較大的加幅，拒絕接納資方建議，最後經過兩輪會議仍「傾唔掂數」，輕微調高的建議亦「拉倒」，商界及學界術委員維持原有凍薪的看法，由於勞工界不同意凍結，故委員會最終未能就最低工資水平達成一致共識，是歷來首次。

消息指，委員會已進入草擬報告階段，報告會交代大多數委員認為應凍結現有最低工資水平，下月底前向特首提交報告，料政府很大機會會跟隨主流意見，將本港第6個法定工資水平維持在時薪37.5元，意味住實施近10年的最低工資將第一次凍薪。

兩萬基層員工或凍薪兩年

新最低水平明年5月1日生效，為期兩年。政府統計處資料顯示，去年5至6月，全港約有2.1萬名僱員正領取最低工資37.5元，換言之，這批員工或面臨兩年無薪加。

本港首個法定最低工資在2011年5月1日實施，當時為時薪28元，其後於2013年、2015年、2017年及2019年作4次調升，其中第4次調升最低工資時，委員會經多次拉鋸最終仍能達成共識，由34.5元上調至37.5元，加幅達8.7%為歷年最高。

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