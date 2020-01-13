三權分立︱戴啟思指特首或比立法司法權力大 惟從《基本法》仍得出三權分立結論

特首林鄭月娥早前與港澳辦、中聯辦聯手發表「香港無三權分立」論，之後就發生終院非常任法官施覺民辭官一事。香港大律師公會主席戴啟思強調，即使特首或具比立法、司法兩權較大的權力，但分析《基本法》內容仍能得出香港具三權分立的結論，批評港府的表述無助推廣香港健康國際形象。

戴啟思出席香港電台節目，接受資深大律師余若薇訪問時表示，三權分立一詞是一種表述，若檢視不同的憲制文件，無論是《基本法》、美國憲法或其他國家的相關文件內容並加以分析，都能得出「三權分立」的結論，但《基本法》是中國憲法的產物，憲法層面上的問題，最終會交由全國人大常委會處理，而非香港司法機構，「你可以說三權分立層面，特首擁有比其他兩權更大的權力」。

戴啟思強調三權分立對司法獨立而言非常重要，因為最終都需要有仲裁方，裁定政府某一機關是否超出法律所規定的範圍，干涉另一機關，「因此該由獨立的司法機關，按法律及《基本法》，就有關行為是否超出《基本法》規範作出裁決」。

憂慮香港國際形象或受影響

被問到海外非常任法官施覺民辭職，是否與政府否認三權分立有關，戴啟思認為，三權分立或是施覺民認為香港服務的條件之一，「若你的良知不容許你繼續做，唯一可以做的事便是辭職」。

戴啟思也坦言，擔心政府表明香港沒有三權分立，以及施覺民的辭任，會影響國際社會對香港的司法制度及法治的看法，他透露，自己與世界各地大律師公會、律師會代表溝通，對方都有表示驚訝及關注，而英國政界過去一周也有人再提出質疑，英國法官應否繼續於香港留任，反映這些事件無助推廣香港健康國際形象。

昨日終審法院首席法官馬道立發聲明，強調司法機構不容政治化。對於香港可如何維護法治，戴啟思表示，法治的真諦是需要恰當地尊重立法、行政和司法的職能，「司法機關沒有士兵捍衞，當受到攻擊，一般是由法律界維護」，對於近日法庭處理有關社會抗爭的案件引起社會不同政治立場，包括「黃」、「藍」陣營人士批評法官判決帶有政治立場，他認為法官只是履行其職責，社會對法院越少聲音，情況會較為好，並指法官並非不能批評，但應以溫和方式表達。

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