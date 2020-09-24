李八方online︱警方小學雞亂用meme圖 掟唔啱聽蘋果落街

犯法就係犯法，除非你係警察？話說香港警察喺Facebook專頁上面出咗張meme圖，懶係幽默要跟上時代嘅步伐，點知張meme最後竟然係要掟個「蘋果」落街？仲要張meme圖入面嘅蘋果造型同《蘋果日報》logo非常相似，似乎就影射緊要掟《蘋果》落街啦，八方真係好驚啊！唔少網民就喺下面紛紛留言，鬧警方教壞細路，唔啱聽就要掟人落街。

事緣就咁，香港警察個meme圖，其實原意就係想叫市民提醒父母小心電話騙案，話如果唔提醒父母就等如掟錢落樓。張meme圖入面有一班生果喺度，提子就喺度問大家，「如果父母收到假冒內地官員電話，點做？」然後橙同埋士多啤梨就話要「收線」，淨係得蘋果講咗句唔啱聽嘅「由得佢俾人呃」，最後蘋果嘅下場竟然係俾人掟咗落街啊！

細心望下，meme圖入面嘅蘋果造型同埋《蘋果日報》嘅logo好似樣，唔知警方係咪影射緊要掟《蘋果》落樓呢？警方就懶係幽默想跟上潮流啦，但似乎網民就唔多受落，仲喺下面留言度鬧爆，話警方公然鼓吹暴力啊，有人留言問「唔啱就要掟落樓，究竟邊個鼓吹暴力？」改圖還改圖，都唔好唔記得自己係紀律部隊嚟㗎，個post仲叫人要「share呢張提子meme喺家族WhatsApp 群組 ！」，分享暴力行為？不了。

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