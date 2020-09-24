警改傳媒定義︱新聞界齊聲反對 楊健興斥警視記者為敵 正諮詢法律意見擬JR

警方日前突然修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，取消承認記協及香港攝影記者協會發出的記者證，變相由政府新聞處「發牌」。事件引起新聞業界強烈不滿，多名業界代表今日（24日）以「記者捍衞真相 不容政府篩選」為題舉行記者會，重申反對立場。楊健興直斥，警方的改動是「視記者為敵人」，針對和打壓記者，又指特首林鄭月娥早前引用《國安法》稱要「整頓傳媒」，希望業界看清政府及警隊背後的圖謀，團結一致反對有關修改。

記協主席楊健興指，4個新聞界組織上次與警方代表開會已是5月的事，但當時4名警方管理層均沒有談到「傳媒代表」的定義。他稱，警方指記協及攝記協支持修改定義「不是事實，是誤導」。他又指，如個別新聞界組織向記者發證，記協及攝記協亦不能阻止，故不能把責任歸咎兩會。

對於警方指，不會影響非封鎖區的採訪，惟警方在現場指揮時經常濫用設立封鎖區場的權力，又引述早前有警員在只有記者在場的街道設立封鎖區，實際上是妨礙採訪。而警方修改指引的用字是因「影響行動效率」，惟警方可能認為記者在場已經是「影響行動效率」，質疑會被濫用。

楊健興提出3項要求：1）警方須立即取消有關修改，否則記協不排除循法律途徑處理：2）警方須停止設計「採訪區」及封鎖區等限制傳媒採訪的安排；３) 希望警方實踐其公開承諾，尊重新聞自由及傳媒的採訪權利。

記協現正諮詢法律意見，包括是否進行司法覆核，亦考慮派員到採訪現場進行監察。楊健興回應提問時指，曾要求將5月份與警方會面公開，但被警方拒絕，警方又再叫兩個公會參與會面，但記協認為有溝通始終是好的，故仍決定出席。

而在修改定義實行後，雙方已沒有見過面，坦言警方會他們溝通的機會已很微。他呼籲警方聆聽新聞界及市民意見，相信已經非常清晰。

對於會否定下時限的提問，楊未有正面回應。記協執委陳朗昇補充指，目前正諮詢幾位大律師意見，但對方要時間理解過往《警察通例》的情況，強調如果資料足夠、立場清晰便會實行。

對於修改《警察通例》能否被JR，陳引述法律代表指，政府任何涉及法律的行為都可成為對象。此外，亦會設有較有系統及規模的觀察員的計劃，詳情稍後公佈。

攝記協主席陳奕釗指，上次逾百警員搜查蘋果大樓，就算記者獲准進入封鎖區，也只是拍到不重要的畫面，如警員上廁所及吃飯盒。他又指，最受事件影響的是一群自由身的記者。他指，攝記協發證是非常嚴謹，雖然有學生記者查詢，但他們已向學生強調，他們只是成員而不會獲該會發出證件，因此坊間的指控不是事實。

《明報》工會代表指，早前該報記者在採訪時受到不禮貌對待，除了曾被辱罵「黑記」、要求記者蹲下及關閉攝影機，甚至在耳邊近距離噴胡椒噴霧。此外，就算記者出示政府發出的記者證，警員亦不認可，要記者花近40分鐘取回《明報》記者證才認可，但已浪費了記者的拍攝時間。該會又憂慮，如果今次讓警方修改定義，將來難保會有「2.0」、「3.0」版本，新聞自由更難受保障。

《蘋果》壹傳媒工會代表林偉聰指，保安局局長李家超的說法完全不合邏輯，又指警方指有人穿「反光衣」假冒記者，但前線警員又多次要求記者穿反光衣，甚至恐嚇會控告暴動罪。而日前有《蘋果》記者獨自一人在知專橋上拍攝，但被警員要求向PPRB登記才可採訪，否則可能會票控599G，可見所謂「無礙公眾地方採訪」只是謊言。此外，警方當日把記者趕入「採訪區」，其實是想限制記者在一個極小的區域內採訪。他呼籲業界反對有關修改。

港台工會代表指，逾百警搜查蘋果大樓當日，連港台記者也被拒之門外，反問警方難道認為港台也非知名機構？她呼籲業界毋須心存僥倖，無論有證無證都會被妨礙採訪。她重申，如果警方執法沒問題，何需需害怕鎂光燈？強調採訪受阻是違反《基本法》對新聞自由的保障。

眾工會代表指，不是所有傳媒工作者有能力建立工會，但他們的權益亦不應受侵害。他又質疑，就算是在政府新聞處有登記的記者採訪也受阻，故警方「便利記者採訪」的說法並非事實。他補充，公民記者湧現是因為社會不公，政府打壓記者採訪是本末倒置。

大學講師呂秉權亦指，連內地亦開始提倡警員要在鏡頭下執法，主張警員在民眾監察下執法，希望香港也跟隨新常態，與國家做法睇齊。

「港人港地」提問時指，警方聲稱有假記者涉及堵路，問記協會如何處理有關事件？楊健興指，如警方有有關指控應由警方提出證據，記協不會評論或反駁他們不知道的事，反問如果警方數得出現場有150名記者，怎可能不知道發生甚麼事？

多個傳媒組織及新聞界工會早前均已表明反對今次修例，記協更直斥警方針對網媒及學校媒體，而35間網媒亦聯署反對警方篩選媒體，嚴重打擊新聞自由。有民主派議員亦呼籲有關傳媒機構工會眾籌向警方提出司法覆核。

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