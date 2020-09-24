12港人送中︱拘押限期6日後將至 5家屬申請取保候審認不樂觀

12名港青被公安秘密扣押內地超過一個月，至今音訊全無，家屬委託的律師也無法與被捕人會面。根據內地刑法刑事拘留有37天期限，12港人的扣留期限9月30日將會屆滿，據了解，其中5名家屬已經發信向中國法院申請取保候審，其他家屬亦在準備當中，但未知能否成功。有熟悉內地法律的大律師預計，成功獲批取保候審的機會不大。

面對刑事拘留的期限即將屆滿，據知，其中5名被捕人的家屬已經率先進行下一步行動，發信向中國法院申請「取保候審」，讓被捕人先離開鹽田看守所。其餘家屬亦正準備所需文件，準備在日內將信件寄到鹽田看守所。

據悉，家屬申請保釋的原因以人道理由為主，鹽田看守所取得家屬的取保候查申請後，需要在3日之內作出回覆，不過家屬對於成功保釋的機會不樂觀，但他們都認為只要有一絲希望都要嘗試。

警拒交代12人被捕當日水域雷達紀錄

身兼大律師的支聯會副主席鄒幸彤表示，內地法制中「取保候審」大致上可理解為香港的「申請保釋」，根據內地《刑事訴訟法》第97條列明：「人民法院、人民檢察院和公安機關收到申請後，應當在三日以內作出決定」，公安須在收到申請書的三日內作出決定，惟有關保釋條件包括保釋金額、保釋期間能否返港等，均由內地公安決定。她認為，按照目前政治形勢緊張的情況下，12名港青能獲得「取保候審」的機會不大。

另外，家屬日前到灣仔警察總部報案，要求警方交代12人被捕當日香港水域雷達紀錄，並希望政府派員到深圳與12人會面。負責協助家屬的民主派初選出線人鄒家成透露，港警今日聲稱，入境處已協助在外港人家人聯繫內地單位，故不會按家屬要求與內地當局聯絡。鄒引述家屬稱，港警始終拒絕交代香港水域雷達紀錄，認為警方只在遊花園、轉移視線，他們不會再按警方要求落口供。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！