警改傳媒定義︱城大學生記者曾攝警10.1開實彈：堅持落場 多一支鏡頭多一份真相

警方突然竄改《警察通例》中「傳媒代表」定義，趕絕網媒和來自大專院校的學生記者。在去年10.1衝突中拍攝到警方在荃灣首次以實彈射擊學生的城大編委學生記者A（化名）認為，警方無疑是害怕鏡頭會記錄警暴真相，圖藉修例阻礙記者到衝突現場採訪，但他相信學生記者會繼續落場，因為「多一個鏡頭，多一份真相」。

時任城大編委會成員的A在去年10月1日拍下荃灣警察開實彈的一幕，事隔一年，他仍然覺得驚心動魄。A接受《蘋果》電話訪問時憶述，由於當日示威行動遍地開花，連同自己，荃灣區只有少量記者在場，而最終三間拍攝到警方開槍的媒體均非警方新例下的「傳媒代表」，包括A所屬的城大編委、港大學生會校園電視，以及城市廣播，警方「認可」的傳媒都是在開槍後才趕到。

被問到當日如果沒有學生媒體在場的後果，A擔心會變成警方單方面發佈消息，中槍學生會被形容為「使用尖頭硬物襲擊警察」，而A亦是當時唯一有採訪中槍學生身份，並即時詢問其情況的記者。

斥警試圖遮蓋警暴真相

過去多次以學生記者身份採訪衝突，A形容，警方過去一年不斷妨礙記者的採訪工作，包括去年8.31太子站趕走現場傳媒、以限聚令票控記者、篩選傳媒進行採訪，在衝突現場對正在工作的傳媒進行搜查，到今次引入變相「發牌」制度，透過《警察通例》劃分「真／假記者」，相信目的是收緊採訪自由，阻止市民記錄眼前所發生的事，並試圖遮蓋警暴真相。

不過，即使參與採訪面對的風險增加，A仍相信學生媒體不會缺席在前線採訪，因為所有學生記者都明白現場多一個鏡頭，就可以展示更多真相，同時學生媒體、公民記者可以補足傳統媒體捕捉不到的角度和細節。

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