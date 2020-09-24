武漢肺炎︱英國被列高危地成歐洲首國 來港者須持陰性檢測證明

英國爆發新一波武漢肺炎疫情，單日激增逾6,000宗新症，當地很大可能實施新一輪抗疫禁令。食物及衞生局今日刊憲，把英國列為首個武肺高危地區的歐洲國家，10月1日起，英國來港人士必須持有72小時內發出的武肺測試陰性證明，及本港酒店預訂確認書，才可登機來港，入境接受14天強制隔離。

至今，本港把11個國家列為高危地區，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。該些國家來港的人士，全部均須遵守上述規定。

根據政府規定，高危地區來港人士，即使持有72小時內發出的武肺測試陰性證明，來港後也要先接受深喉唾液樣本測試，若呈陰性，衞生署會發出檢疫令，及為他們戴上電子手環。在檢疫期間，他們不能離開酒店房間，否則可被視為違反強制檢疫令和構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

梁卓偉：歐洲交通連接發達 應列更多國家為高危地區

翻查資料，截至今日，過去4周本港的輸入個案裡，有7宗來自英國。由1月疫情至今，則有420宗個案於病毒潛伏期曾到英國，大部份是第二波疫情的英國留學生。

政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉接受電視台訪問稱，本港的英國輸入個案比例，較其餘歐洲國家高；而本港與英國的航班往來亦較其他歐洲國家頻繁，相信是政府決定的原因。但他認為，歐洲各國的交通連接發達，若要更有效率、「冇咁多後顧之憂」，港府應把更多歐洲國家納入高危地區。

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