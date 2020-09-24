再有四律師被拒見當事人

【本報訊】12名港人被拘留深圳鹽田看守所一個月，昨日再有四名香港家屬委託的律師到深圳尋求會面被拒，並獲告知四名當事人都已委託律師。律師梁小軍稱在當事人已委託律師的情況下沒有辦法介入，但會繼續跟進案件。至今已有九名香港家屬委託的律師被當局拒絕會面。

昨日首次有四名律師同時到場，包括受「香港故事」成員李宇軒家屬委託的內地律師梁小軍、代表公開大學學生張俊富的律師范標文、協助售貨員鄧棨然的律師宋玉生及負責港鐵前技術見習生鄭子豪的律師吳莉。

據悉，律師帶同家屬委託書等文件在看守所門外與職員交涉，對方要求出示公證文件，不過只有范標文帶同公證。律師質疑內地刑事案件沒有公證的要求，亦有人質疑即使帶同公證都不讓他們接觸當事人，是否在「耍流氓」，最終四人皆被拒會面。至下午他們被鹽田公安分局人員告知，四名當事人均已經聘請兩名律師，辦案警官不會見四人。

受李宇軒家屬委託的律師梁小軍表示，李並不知道家屬已為他委託律師，在封閉與失去自由的環境下，只能被動地接受當局為他指定的律師。在這種情況下，律師沒有辦法介入，「我們也不確認是否指派了律師，因為只是警察這麼說」，但他會繼續跟進案件。

梁亦透露，李宇軒在香港涉及國安罪行，有關人士找香港公證律師的過程相當困難，前期一度無法做公證。據知情者透露，因案件敏感，香港有公證律師甚至坐地起價。

當局煽動五毛攻擊律師

12名港人被扣留一個月至今，已有九名律師被當局拒絕會見，七名被告知當事人已委託律師。按內地法律規定，警方要在30日內（即最遲昨日）提請檢察院決定是否批准逮捕，檢察院要在七日內作決定。若批准逮捕，12人將會被繼續刑事拘留。

一直有份協助事件的支聯會副主席鄒幸彤本身是大律師，她表示，因中國社會近年自由度急速惡化，協助亦更為困難，「前幾年搵律師冇咁困難，𠵱家一搵到就俾人逼退，二來願意做呢類案嘅律師比709大抓捕前少好多」。目前曝光的律師中，任全牛、盧思位都遭到網上「五毛」攻擊，另外最少五名律師受壓退出案件，鄒幸彤認為，中國當局將涉事港人塑造成對國家而言是十惡不赦的人，協助港人的律師自然不會得到支持，內地律師在輿論上遭孤立，家屬發聲則顯得極為重要，因完全不發聲會讓當局為所欲為，往往情況更惡劣。