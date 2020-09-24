武漢肺炎︱昂坪360推港人8折優惠 與運動品牌合作辦戶外運動節

疫情緩和，各景點設施重開吸引顧客。纜車景點昂坪360今年內兩度暫停服務，本月中全面復運，昂坪360與運動品牌FILA首次合作，推出「運動打卡遊」，明天起至11月15日推出全港首個「360 FILA Sports Fest」戶外運動節，並設有優惠套票和影相打卡位，希望振興消費氣氛。

昂坪360董事總經理劉偉明指，疫情緩和，期望今次與FILA合作推廣可帶動第四季的載客量，預料本地客數能較5月全面復運時有雙位數上升。由於入境旅遊仍未解封，他相信短期內本地市場仍佔主要市場份額。

昂坪360即日起至11月15日推出港人來回纜車門票8折優惠，香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站，購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠。

此外，下星期是中秋節長假期，兩個重開的主題公園預約反應熱烈。海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指，重開防疫不能掉以輕心，初期入園人數仍是上限的2至3成，至中秋長假未貼近政府規定的5成客量上限，而官網顯示未來10天已額滿。至於明天重開的迪士尼樂園度假區指，目前入園預約反應熱烈，未來幾天至下星期預約限額接近爆滿。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！