示威案控方未能交代便衣警身份 警稱同袍太多不記得

去年6.12在金鐘腹部中彈的退休漢「老吳」吳應武，被指今年1月在旺角堵路現場抗拒警員，被控一項抗拒警務人員罪，尚待答辯。案件今再訊，辯方要求控方披露有份制服老吳的便衣警員身份，惟控方指，穿防暴裝的有關警員稱當日有「太多」便衣同袍，各人之前無合作過，故他「唔記得係邊一位」協助制服被告。辯方無奈稱無法追查下去，裁判官指：「佢哋講嘅嘢真定假，就另一回事啦，可以審訊時處理。」

被告吳應武（58歲）被控今年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266。辯方大律師黃宇逸申請法庭下令控方披露三名制服被告的警員身份，辯方現知事件涉及警員22266及警長51624，但餘下一名便衣警員身份未獲控方披露。

主控官回應指，警方向22266調查後，對方稱當日便裝執勤人員太多，而且彼此之前沒有合作過，他「唔記得係邊一位便衣警員」，故無法提供身份。辯方無奈表示，這樣也「冇辦法追落去」。主任裁判官羅德泉指「佢哋（警方）講嘅嘢真定假，就另一回事啦」，建議辯方可在審訊時透過盤問處理有關議題，辯方表示同意。

至於辯方要求控方披露當日推進隊伍全部警員的記事冊，以及調查人員在警方內部系統曾檢閱的當日片段，控辯雙方商討後同意安排辯方法律代表，親身往警署先查看資料，若內容與案相關，才安排正式披露。案件押後至11月5日再訊。

【案件編號：WKCC2375/20】

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