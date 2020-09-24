武漢肺炎︱下周一起多15間門診派樣本包 涵蓋5間離島診所

醫管局宣佈，下周一（28日）起，派發深喉唾液樣本收集包的普通科門診診所將會增加15間，總數達46間，當中包括5間位於離島的診所。局方指，現時每日領取樣本收集包的市民人數較疫情最嚴重時有所回落，但期望擴展計劃能方便市民接受檢測。

新增派發樣本收集包的診所中，5間位於離島區，包括梅窩普通科門診診所、大澳賽馬會普通科門診診所、北南丫普通科門診診所、坪洲普通科門診診所及長洲醫院普通科門診部。

46間診所會於星期一至五（公眾假期除外）早上7時半至8時半，於門外指定地點派發樣本收集包，每人限取一包。市民領取樣本收集包後，須於3個工作天內交回至46間診所。

醫管局表示，自7月27日以來，轄下普通科門診診所共派發5.4萬份樣本收集包，收回並化驗逾3.3萬個樣本，當中逾60個對武漢肺炎病毒呈陽性反應。

醫管局行政總裁高拔陞表示，現時每日領取樣本收集包的市民人數有所減少，由疫情最高峯時每日派出逾2,000份，跌至現時每日僅派出數百份，預料情況會持續，但希望擴展計劃可以方便市民接受檢測。對於有聲音要求延長門診派發樣本收集包的時間，高稱由於門診求醫人流較多，須做好分流，現階段不希望與門診時間重叠。

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