無委任證露底 無業漢疑冒警查印漢被控

無業男疑於深宵冒警，在深水埗街頭「截查」印度籍男子，稱要查看其身份證及銀包，但印漢堅持要求他出示委任證，結果無業男僅出示自己的身份證，印漢拒絕受查並報警處理。無業男被控冒充公職人員罪，今押解至西九龍法院提堂，案件押後，被告申請保釋被拒。案情透露，被告當時涉身藏手銬、氣槍及BB彈，須有待化驗後才答辯。

被告謝學賢（31歲）被控於本周二（22日）在深水埗南昌街與長沙灣道交界的休憩處假冒警察。

據悉，他涉嫌要求街上一名印度籍男子出示銀包及身份證，印度男要求看委任證，但被告未能出示，印度男便不理睬被告要求，被告此時涉拿出手銬，繼續冒警。被告被捕帶返警署，搜出身上有氣槍和一罐BB彈等。

被告申請保釋但被拒絕，案件押後至11月5日再訊，被告下周會再上庭覆核擔保申請。

【案件編號：WKCC3222/20】

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