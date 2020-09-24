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被告受查要求聯絡「何君柱」

2小時前
■首被告李林昌

【立會賄選案】

【本報訊】的士司機從業員總會（的總）多名成員疑於2016年立會選舉中賄選，並在資訊科技界功能組別種票，案件昨續審。拘捕首被告的總幹事的廉署人員在錄影會面向首被告的總幹事指，懷疑他要求涉案司機一家提供個人資料，以便安排他們加入資訊科技界團體，惟司機一家根本沒相關工作經驗，及後幹事將4,000元交給司機。幹事受查期間曾要求聯絡何君柱律師，何君柱名字與議員何君堯胞兄相同。

稱對選民表格資歷不知情

廉署人員梁衛國供稱，2018年1月拘捕首被告李林昌（47歲）。李在錄影會面中提及不諳英文、只有中學學歷，「阿May」代他填寫加入電機暨電子工程師學會（IEEE）表格，李則簽署作實。廉署人員指李在表格上自稱大學畢業，曾在IT界工作逾八年，李稱對上述內容不知情，相關資歷也不準確。

李又指2016年立會資訊科技界選舉兩名候選人中，他不認識建制派楊全盛，惟「因為唔鍾意莫乃光」故投票給楊。

廉署人員向李指出，2016年初他介紹次被告司機陳俊成（60歲）一家加入IEEE，並着他們報讀某函授課程，毋須上課，的總會代付約800元學費。最終陳在立會選舉中投票給楊全盛。李否認介紹陳家加入IEEE、登記他們為資訊科技界選民、叫陳家投票給楊，或聽過的總提議投給哪名候選人。第三被告為陳的長女陳曉彤（31歲），三被告面對串謀在選舉中舞弊等罪。聆訊今續。

案件編號：ESCC2067/19

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