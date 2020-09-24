凍結最低工資︱薪酬開支僅佔管理費3至5成 物管業稱疫情增支出難減費

現時領取最低工資的基層勞工大多從事物業管理、保安及清潔服務行業，若明年最低工資維持在37.5元水平，大廈管理費可有凍結或下調空間？香港物業管理公司協會會長陳志球指出，人工開支只佔管理費一部份，但隨防疫抗疫成新常態，相關開支也增多，反而物管公司從保就業計劃中，把獲批的工資補貼回饋業主，變相可減免管理費。

陳志球指出，雖然薪酬開支佔管理費3至5成，按物業規模而定，但最低工資與管理費沒有直接的必然關係，「人工只係其中一項開支」，訂定管理費需考慮不同因素如樓齡、設施及維修等，「反而因疫情嘅使費開支大咗」。他指，疫情下物管公司都要常備防疫裝備，漸成新常態，萬一有住客確診，大廈更要花費消毒，「目前嚟講，（防疫開支）只有加，冇得減」，需與業主商討。

保就業計劃反有助減管理費

政府第二期保就業計劃規定，大型物管公司須回饋不少於80％工資補貼予業主與或法團。陳志球指出，在第一期計劃中，已有大型物管公司將資助回饋業主或存入法團基金，料第二期計劃也會有類似安排，預計可減免部份管理費。

香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻認為，凍結最低工資水平算是合理安排。她指，業內人手短缺，部份清潔工時薪約43至45元，高於最低工資，故凍薪與清潔服務費沒有直接影響。但她指，在疫情衝擊及市道轉差下，部份旺區如中環及銅鑼灣，有些商場或食肆已減少清潔服務次數，若最低工資仍上調，不但加劇通脹，甚至影響就業市場。

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