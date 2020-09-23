藏尾詩提「黑警3萬thx」被教局指專業失當 補習老師：只談惡有惡報非冒犯

白色恐怖瀰漫教育界，教師於私人時間發表政治言論隨時被以言入罪，補習教師也未能倖免。有補習教師發表隱含「黑警死全家」字句的帖文後，遭教育局指專業失當。教育局重申，教師可有個人政治傾向，但發表意見時不應帶有仇恨。

中文科補習教師文靜今年2月在私人社交賬戶發表帖文，內容指不解港人為何心腸狠毒、咒罵警察，並請年輕人發言前三思，然而串連每句的最尾一字，則成與文章意思相反的「黑警死全家 三萬thx!」。文靜憶述，當時因看到有中學副校長在私人帳戶發佈咒罵警員的藏頭詩引起軒然大波，她不解為何教育局及學校可干涉教育工作者的私生活，「私生活都要當成課堂咁去上一課？我覺得好瘋狂」，故她參考該副校的文章格式，撰寫類似文章。

局方發信指「對學生構成負面影響」

文靜發表該文章數小時候後即刪除，惟仍被人向教育局投訴。她當時任職的現代教育收到教育局通知後亦向其質詢，及後她於今年中因其他原因離職，最終於8月尾收到教育局信函。局方在信中引述校方報告指，文靜「曾解釋文章並無咒駡任何人的意圖」，惟局方調查後認為其「上載不恰當訊息」，並「隱含對警員及其家人的咒罵」、「對學生構成負面影響」、「與教育學生培養正面價值及態度的專業操守相違」、「不符合社會對教師的期望」，亦「令公眾批評及質疑教師的專業」，認為她專業失當。

該信指文靜可於限期內提交書面解釋，局方採取行動時將予以考慮。文靜在9月初的書面解釋重申帖文亦有正面意思，加上上載於其私人賬戶，與教育專業無關等。她暫未獲回覆，又稱無法預測教育局下一步行動或懲處。

文靜向《蘋果》續指，該帖文包含兩種意思，但教育局只追究批評警員部份，恐日後社會只剩下一種聲音。她又不認為「黑警」一詞涉政治立場，只是形容瀆職的警員，「只係講惡有惡報，唔覺得有冒犯」。她又舉例指教育界亦有壞分子，公眾討論「淫師」時，亦不代表侮辱整個教師行業。

資料被放「藍絲」網頁 接滋擾電話

事發後文靜的資料被放上「暴徒平台」，更惹來堵路、放汽油彈等失實指控，又不時接語帶侮辱的滋擾電話。她認識不少日校老師承受更大壓力，例如被校方發現於網上發表政治言論後被訓斥，甚至要寫悔過書。文靜雖擁註冊教師資格，但已不打算於任何日校任教，比起日校教師更少包袱，故希望公開事件及講述教師想法。

《蘋果》已向現代教育查詢，截稿前未獲回覆。

教局覆稱發表意見時應和平理性

教育局拒評論個別個案，只表示收到相關投訴後會按一貫程序調查，當中會考慮學校調查報告及教師陳述，並依據《教育條例》及從教育專業角度，判斷教師的行為是否涉及失德，若個案屬實將向教師發出勸喻、警告、譴責，甚至取消教師註冊。局方又稱，對於社會議題，教師可以有個人看法及政治傾向，但發表意見時應和平理性，不應帶有仇恨或以違反社會接受的道德標準的方式表達。

教局早前回應議員質詢表示，去年6月至本年6月接獲222宗教師因社會事件涉專業失當的投訴，已完成調查180宗，其中63宗不成立。在成立的個案中，已分別向17人及9人發譴責或書面警告，另分別向19人及15人發書面勸喻或口頭提示。

根據教育局規定，在提供非正規課程的私校任教，包括補習社，擁一定學歷或教學資格則可豁免准用教員或檢定教員的申請。有補習業界人士透露，教局會定期要求補習社提供教師資歷等學校資料，但不會問及教師犯罪或被調查等背景，該業界人士又指，反修例運動期間鮮有聽聞補習老師因政治言論被投訴或遭教育局調查。本月藝人鄧梓峰創辦的「梓峰教育」被指有老師在網課教授「武漢肺炎」，遭家長投訴後被炒。該補習社聲稱解僱是因過往工作及考勤表垷。

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