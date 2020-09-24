港版國安法︱英華小學等多校複製教局信件致函家長 硬銷國安法重申禁校內拉人鏈叫口號

新學年開始將近一個月，中華基督教會香港區會等多個辦學團體已按教育局要求向家長發信，闡述「港版國安法」實施後的學校管理及學生紀律要點。據了解，英華小學在內等多間學校，均直接採用該局常秘楊何蓓茵於7月初發出的「回顧挑戰 共創晴天」作範本，直接寄予家長。

該家長信開首以粗體黑字聲明，指「本校接獲本辦學團體中華基督教會香港區會學務部通知，有關教育局常任秘書長早前致函區會，題目為『回顧挑戰、共創晴天』，建議辦學團體效法官立學校做法，致函家長作以下解說。」

範本信內容與官校於暑假期間發出的信函近乎一樣，均指過去一年的暴力違法活動，破壞香港社會的繁榮和穩定，強調《港版國安法》旨在「防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子」。

該信又重申，學校不應成為宣傳政治訊息或表達政治立場的場地，不容許同學在學校叫口號、拉人鏈、或唱帶有政治訊息的歌曲等行為，如學校發現有學生發起、組織或參加政治活動，應立即勸止，「若個別學生違反學校規定，屢勸不改，學校會予以懲處，再以輔導跟進」。

據了解，中華基督教會香港區會於8月17日致函各屬校校長，「建議」辦團採取與官校相同做法，向家長「解說」。辦團有提醒屬校事件未有逼切性，可於開學後以校本方法處理，並提醒各校長可在家長信中寫上該段粗體黑字解釋。

翻查資料，除多間官校已於7月起向家長發信外，其他大型辦學團體，包括天主教香港教區、仁濟醫院及路德會，亦先後在8月底至9月初按局方要求發信。

英華小學今發澄清指，學校昨天所發出的通告，「網上有所誤傳」，呼籲家長留意通告首段的粗體黑字，強調學校只是根據辦學團體指示，轉發教育局之信函原文。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！