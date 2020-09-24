港版國安法︱香港特殊地位不再 破黃之鋒手機外企急撤離

《港版國安法》令香港不再是營商樂土，更令外企紛紛撤出香港，避免遭受中美角力波及。外媒報道，曾為香港警隊提供提取手機資料服務的瑞典公司「Micro Systemation AB」將撤出香港，且停止為港警提供服務。該公司承認決定與美國早前取消香港特殊地位有關。《蘋果》已就事件向警方查詢，正待回覆。

彭博今日報道，「Micro Systemation AB」（MSAB）將撤出香港，未來將不再向本港其他政府機構及警方的網絡安全及科技罪案調查科提供「解決方案」，即提取涉案人士手機資料的服務。該公司副行政總裁Mike Dickinson向彭博確認，撤出一事與美國取消香港特殊地位有關，並停止該公司在中港兩地的所有業務。MSAB較早前已因出口管制而撤出中國。

報道續指，MSAB自2013年起因在內地提供「資料提取產品」（data extraction product）而獲得大量定單。而香港警方去年亦透過MSAB的技術，破解並取得前香港眾志秘書長黃之鋒的電話資料。報道又指，有文件證實港府在《港版國安法》實施後，增加與MSAB的生意往來。

報道亦提及另一間名為「Cellebrite」的以色列公司，於今年7月中同樣有參與破解黃之鋒手機資料一事。該公司目前正被一名以色列人權律師提控，要求以色列終止其向香港出口技術。報道稱，共有8間公司曾為香港警隊的網絡安全及科技罪案調查科提供過同類服務。

資訊保安顧問：MSAB憂遭美制裁 或失關鍵技術

資訊保安顧問楊和生表示，提供手機資料領域「行頭較窄」，故客戶多以執法單位為主，向來不愁沒有生意。他指MSAB的知名度雖然沒以色列的Cellebrite高，但該公司總部設在歐洲，且具備提取iPhone資料的技術，相信會與美國有業務或技術上的交流，一旦遭美方制裁，隨時失去關鍵技術，得不償失，故寧願犧牲損失有限的中港兩地業務。

楊又表示，香港現時沒有公司自主研發同類型技術，中國雖然有研發相關領域，但多以破解Android系統為主，與歐美國家相比技術上仍有距離。

參考MSAB官網資料，該公司分部多設立於歐美地區，包括美、英、加、法、德、澳、意等。在亞洲地區，則只剩日本及新加坡設有分部。《蘋果》查冊所得，MSAB在香港的註冊地址為秘書公司，該公司拒絕透露客戶資料。《蘋果》已就事件向MSAB瑞典總部查詢。

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