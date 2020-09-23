接替安倍晉三的內閣官房長菅義偉一如所料大熱當選，成日本第99任首相。菅義偉明言在未來外交路線上，會以美日同盟為主軸。現時中美關係惡化，不難估計菅義偉對華政策也可能取決於美國。事實上，安倍晉三仍在任時，美國等西方國家捲起生產基地「去中國化」風潮；日本近月亦推國策引導企業撤華，暫涉資近170.5億元。日本一直是中國低調「金主」，對中國實際投資金額在2018年底已累計至1,119.8億美元（約8,734億港元），冠絕其他國家；在華直接或間接員工逾1,000萬人。

高調推動「去中國化」的不單止美國，牌面低調的日本同樣不容忽視；當地有調查顯示，若夾在中美之間要二選一，逾六成日企會棄華靠美。有學者指日企在華角色關鍵，料一旦大舉撤離，並沒其他國家能代替，將嚴重打擊中國經濟。據中國商務部就日本撰寫的對外投資國別指南，日本屬中國利用外資國別（地區）排名第一；截至2018年底，實際投資金到位額達1,119.8億美元，並佔中國吸引外資總額5.5%。

日本擲171億助企業撤離

若單計2018年，實際投資金到位額亦達38億美元，反觀美國在中國外資來源國僅排名第八，其2018年間對中國實際投資金到位額為26.9億美元，比日本少逾四成一。而日企在華直接或間接員工人數超過1,000萬人，換言之，若日企撤資規模達整體一成，已牽涉達百億美元計資金及以百萬計的就業崗位。

本報統計10間日本大型企業在中國聘請員工數目，主要為汽車生產商，包括豐田（TOYOTA）、日產（NISSAN）及日立（HITACHI）等，僱員近20萬人，單是日產旗下中國員工數字便達7萬。即使日本本土，也是中國就業崗位供應源，截至2018年底，累計輸出14.1萬人到日本作為技能實習生，佔中國在外勞務人員總數約23.3%，主要分佈在日本中小企業，涉及製造業、農林牧漁和建築業等。

日本與中國地理位置鄰近，兩地民眾經濟往來淵源久遠。中共1949年建國後3年、即1952年，中日便簽定了第一次民間貿易協議，比中美1979年建交及恢復貿易正常化，早了約27年。至2018年底，中日官方和民間協會定下具標誌性的經貿協議有11條。

日本前首相安倍晉三及他背後的執政自民黨，近年亦沿着親中國的風向走，原邀請中共總書記習近平今年4月到訪日本；然而，武漢肺炎疫情成為轉捩點，令兩國決定押後有關訪問。後來疫情擴散至全球，日本亦跟隨國際風向，嘗試將廠房生產線搬離中國。

今年4月，日本政府公佈將撥款22億美元（約170.5億港元），協助日本製造商將生產線搬離中國，或轉移至其他國家，避免再依賴內地進行生產。7月，日本政府公佈已有87間日企領取補貼，把內地廠房撤離至日本或其他東南亞國家，涉資近51億港元，當中包括口罩等醫藥用品生產線，以及飛機和汽車製造商等。

美國對中國採取強硬外交模式，日本商界已泛起靠美國一邊站的思潮。8月，一個日本調查發現，46%日企指美國對華制裁將有損它們的利潤；若必須在美中之間作出選擇，62%日企表示會放棄中國市場，押注美國市場。

專家：令內地失業人數增加

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，不少日本企業均視中國為生產基地，包括電子產品及車廠等，將不利中國經濟，「撤離導致投資減少、影響經濟活動，最大問題係令內地失業人數增加，加重就業壓力，中國就業市場將持續轉壞」。

關焯照指出，中國生產成本、人工近年已變得不便宜，加上日本親美國，承受政治壓力，「最終或會有三至五成日本企業回流國內，或到其他東南亞國家生產」。

關焯照又指出，日本企業撤離內地後，沒有其他國家的企業能取代，「其他國家不及日本研發先進，所以未來會越來越少國家投資中國，驚得罪美國」；加上日本強調民族性，企業亦會視撤離中國為表達對國家的忠誠。