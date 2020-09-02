馬道立聲明︱周浩鼎再開火反批裁判官整體質素有問題 梁家傑：周是聲明針對對象

明年初退休的終審法院首席法官馬道立，昨罕有地發表14頁聲明強調司法機構絕不應被政治化，又強調量刑是法院專有職能，由法院獨立行使。主張設量刑委員會的民建聯周浩鼎今日向馬道立開火，指馬的聲明未能釋除「公眾」對司法機構行事失去公正、行事偏頗的質疑。公民黨主席梁家傑則認為，周浩鼎正是馬道立聲明針對的對象之一。

【馬道立聲明全文：中文版 英文版】

周浩鼎今日港台訪問時聲稱，「我喺（馬道立）聲明睇唔到司法機構會採取乜嘢措施，去有效咁確保下級法院法官或者裁判官，能夠正確咁去運用法律原則」。周批評司法機構讓人感覺「政治化」，是因為在一連串「黑暴」案件中，無論判決、量刑都出現「錯誤運用法律原則、行事不公」情況，自稱對司法機構的批評都是「有理可據」。經常反對香港實施西方民主制度的周浩鼎，引述多個西方國家做法，指英、美國都有設立「量刑委員會」，原因是法院判決受民眾質疑。

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周浩鼎：會唔會成個系統、裁判官嘅整體質素都有問題？

馬道立的聲明指出，任何一方對法院判決不滿，應以上訴或覆核形式尋求糾正，強調這是唯一恰當方法。周浩鼎卻強指民眾批評司法機構，然後導致「改革」出現，「呢啲嘅步驟同步伐，喺一啲西方國家，英國、美國，佢哋全部都行過晒。」

此外，周浩鼎更進一步狠批香港裁判官系統和整體質素，指近日的「黑暴」案件中，見到有裁判官接二連三，在保釋、量刑、判決「有問題」，令很多被捕人士能棄保潛逃，質疑：「會唔會係成個系統、裁判官嘅整體質素都有問題？」

湯家驊：曾多次向律政司反映應多用上訴機制

行會成員湯家驊接受港台訪問時則認為，很多引起個別人士不滿的判決，都是由最前線的裁判司處理，形容：「佢哋係最年輕嘅法官，有時都會犯錯」，指外界如對判決不滿，可以提出上訴或投訴，湯更自爆曾多次向律政司反映，應多引用上訴機制，「透過一個上訴嘅過程，至可以或者某程度回應社會對裁判官感到憤怒嘅一啲人，令佢哋明白喺機制上，佢哋嘅憤怒係可以處理嘅」。他續說，「我係希望律政司堅定一啲、勇敢一啲，唔好話怕要輸堂費、怕被人批評，需要上訴嘅要上訴」。被問到律政司上訴與否，是否應據案件本質時，湯聲稱當有人認為法官判決有問題時，「佢哋唔係空穴來風，一定係某個程度上有個案情值得再去考慮」，指自己是希望律政司在有上訴基礎時「唔好龜縮」。

湯甚至將馬道立發出聲明一事歸咎於大律師公會在法庭受到攻擊時，未有發聲維護司法體系，形容「呢個情況令人擔憂，亦都令人失望，如果司法體系無咗大律師公會維護，佢就要多啲自己為自己辯護」不過節目主持隨即指出，大律師公會早於8月21日，已就司法人員因作出事實裁決遭受批評一事發出聲明，呼籲公眾尊重法院的裁決，並審慎克制，以免干預司法機構行使 《基本法》下所保障的獨立司法權。

湯家驊又指，馬道立昨日發表聲明是應該的，認為在資訊發達、人人都是意見領袖的環境下，法庭有需要增加透明度，特別更多向公眾解說一些有關政治背景的判決。而外界對法官判決失望並無問題，但若然將結果歸咎於法官被政治立場所影響，「呢個就係對法庭有啲不公平嘅質疑，影響到法庭嘅獨立性，亦因此會破壞我哋嘅法治，呢啲係非常嚴重嘅情況」。他亦覺得近日有個別政治勢力和團體，一直試圖向法院施壓，以表達其支持者的憤怒，故希望有關人士明白，在香港當前的敏感時刻向法庭施壓，對香港的一國兩制和整體利益「真係無幫助」，因為香港正正是依靠司法獨立，去維護一國兩制。

梁家傑：量刑委員會等同將司法權削弱

而資深大律師、公民黨主席梁家傑接受港台訪問時表示，周浩鼎正是馬道立聲明針對的讀者之一。梁指出，司法機構向來有機制檢討執行司法權的情況，但不代表可以設立「量刑委員會」，讓不是司法人員的人士越權指導法院如何判刑。他續指，馬道立聲明針對的另一讀者是律政司司長鄭若驊，因鄭一直未有發聲維護法庭下，「由於律政司唔出聲，惟有馬道立大法官自己出聲」。他又補充，馬道立的聲明亦指出，律政司就案件有舉證的責任，而律政司的首長正是鄭若驊，「周浩鼎若要評論法庭，佢係咪應該先評論一下律政司司長？」

梁家傑認為，「量刑委員會」並不可行，因法官向來都是徹底考慮證據，聽取全部證人的供詞，並在判刑前有詳盡的背景報告才作出判刑，「正如馬道立大法官講，呢個係一個司法職能，（成立量刑委員會）即係等於將司法權削弱，即係將一個人，斬咗佢左手、右手嘅概念」，並指在實行普通法的地區中，他從未聽過存在可以凌駕法院的量刑委員會。

此外，梁家傑認為馬道立的聲明雖未用上「三權分立」一詞，但其實清晰指出三權分立的「血肉」至今存在，包括在聲明第三段提到，《基本法》分別用上第一至第四節，分節分段地列出行政長官、行政機關、立法機關和司法機關職能的條文，當中各方是互不從屬、互相制衡，司法獨立至今存在。

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