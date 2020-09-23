自願醫保︱疫情下失業嚴重難吸引年青人購買 政府2年100萬保單難達標

武漢肺炎疫情重創本港經濟，食衞局副秘書長（衞生）方毅坦言，相信第二年度要增加約48萬張自願醫保保單，以達致兩年內有100萬張保單目標並不容易；在現時經濟環境下，未買醫保的市民於投保前也會多作考慮。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，作為政府目標客源的年青人，在經濟下行下失業情況相對嚴重，擔心政府未能達標。

對於會否以增加扣稅額來吸引市民購買自願醫保，方毅表示，現時有超過70%保單的標準保費低於或等於8,000元／不高於8,000元的扣稅上限（即保費全數可作稅務扣減），由於不少保單的扣稅額未用盡，故暫時不會上調扣稅額。對於第二年度能否增加約48萬自願醫保保單，他形容審慎樂觀。

不過，彭鴻昌則認為，自願醫保目標客戶是年青人，在經濟下行時，年青人失業情況相對較嚴重，擔心政府未能達標。即使是已買醫保的人，也未必願意轉移到保費可能較貴的自願醫保。

食衞局自願醫保諮詢小組成員陳秀荷表示，相信第二年度有10萬自願醫保新客不是問題，現時經濟環境對市民是否買個人醫保影響不太大。

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