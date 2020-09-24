蘋果基金｜患癌硬淨爺的小願望 盼續生存望孫兒長大

外貌較真實年齡年輕的甘伯，雖已年過八十，但腰板挺直步履輕盈，經常行山游水跑步鍊練體魄的他，萬估不到他是一位已患癌10年的末期前列腺癌病人。

甘伯退休前在物流公司工作，靠一雙手養活一家幾口，昔日生活簡單，最重要三餐溫飽，故一直勤力工作，絕少休息。直至60歲退休後，甘伯知道健康重要，堅持盡量每天運動保持壯健，望可彌補年輕時為口奔馳而沒太多時間陪伴子女，同時盼可長命百歲，看著孫兒長大成人，並與妻子安享晚年。

可是天意弄人，2010年甘伯因小便頻密求醫發現前列腺有異，當時公立醫院單是排期檢查已要輪候一年，其後子女夾錢安排他盡快看私家醫生檢查，最終確診患末期前列腺癌，癌細胞更擴散入骨。他其後轉回公立醫院就醫，並聽從醫生建議接受切除睪丸手術保住性命，希望斷絕男性荷爾蒙供應令癌細胞死亡，過去10年共費六位數字以上醫藥費，已用盡自己及家人的積蓄。

自患癌後他一直努力控制飲食，更修練氣功和接受中醫治療，但他仍然需要為每月萬多元的醫藥費憂心，而「蘋果日報慈善基金」已資助了他用藥超過兩年，早前為他籌得的善款亦已全數用盡。他已退休多年，沒能力負擔醫藥費治癌。請各位善長慷慨解囊。讓他可達成一個爺爺的心願，陪著孫兒成長。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持「甘伯」。

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昔日新聞：【蘋果基金】硬淨爸為病耗盡積蓄 最心痛拖累子女

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