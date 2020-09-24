澳門重開自由行　旅遊熱點冷清

【本報訊】澳門昨重新開放內地訪澳自由行，但對旅遊業未見有太大幫助，昔日人頭湧湧的大三巴、發財巴士站頭及手信街均未見人流，大部份入境人士均是本地人或外地勞工。有藥房負責人指生意較早前僅微升一成，新增顧客以走水貨為主，旅客不多，對復興經濟不寄厚望。

僅零星遊客 手信店乾脆關門

以往內地旅客大多經關閘口岸過境澳門，昨重新開放自由行後，早上九時起的一小時內，估計超過500人入境，大部份是居住內地的澳門人或來澳工作的內地勞工，旅客所佔比例極少，港珠澳口岸及關閘關口發財巴停泊區未見有人排隊。

澳門巿面不復盛況，大三巴、議政亭前地及手信街僅有零星遊客，個別手信店乾脆不開門，部份街道吉舖處處。有藥房職員指來澳人士為內地勞工，遊客佔極少數，客流較疫情前少一半。「呢半個鐘都無乜人入嚟，邊度有人，（來澳門的）都係走水貨客，嚟呢度玩的人都好少。」 有藥房老闆坦言生意昨僅微升一成，「以往平均每日有幾萬元生意，現在只有數千蚊。」只能寄望之後逐步改善。

珠海女遊客曾小姐稱，過關程序較以往繁複，既要提交核酸檢測陰性報告又要填寫申報表，若不是臨近結婚要到澳門買金器，寧願留在原居地消費。現時港人往澳門須出示24小時內病毒核酸檢測陰性證明，並在指定地方接受14日醫學觀察。上環信德中心大部份預訂澳門酒店及門票的旅行社均關門，場面冷清。