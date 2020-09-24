45間學校疫市加學費 沙田林大輝中學中一加幅逾兩成

教育局公佈直資、私立及國際學校申請調整學費結果。由於疫情關係，多間直資學校決定凍結學費，包括拔萃女小學、聖保羅男女中學附屬小學等。整體申請加費的學校較去年同期少137間，今年共45間學校申請疫市加費獲批，包括23所直資學校。沙田林大輝中學中一學費加幅逾21.6%；私校香港培道小學加幅亦高達約11.8%。

教育局宣佈，今年共有23所直資學校、12所私立學校及10所國際學校申請在2020/21學年加學費，並全獲教局批核。直資學校平均加幅則約3.68％，只有4間學校加費幅度高於4.5%。

沙田林大輝中學中一全年學費加價約6,000元

《蘋果》翻查各直資校收費證明書，其中沙田林大輝中學中一學費加幅高達21.6%，全年學費由27,130元增至33,000元。本報正向該校查詢，暫未獲任何回覆。

大埔三育中學中一學費加幅也達18.6%，全年學費由8,260元增至9,800元。校長余昌寧解䆁，「加幅係大，但（學費）金額都係好細」，強調平均每月僅加價百多元，又指加學費會全用在學生學習上，包括購買平板電腦推動電子教學等。他又稱，校方早前就加學費諮詢全校家長，近9成都表示支持。

只開辦國際課程的「最貴直資」李寶椿聯合世界書院，學費連宿費由28.8萬加至30萬元大關，增幅約4.2%。

香港培道小學加幅約11.8%

私校方面，12所獲准加學費學校的平均加幅約8.59%，其中香港培道小學全年學費由約4.3萬至4.8萬元，加幅約11.6%，啟思小學全年學費由約10.8萬至11.1萬元，增至約11.6萬至12.9萬元，加幅約7.4%。至於10間獲准加學費的國際學校平均加幅為5.3％，2校加幅高於一成。其中全港學費最貴的漢基國際學校，1年級至13年級全年學費由21.8萬至26.1萬元，加至約22.2萬至26.6萬元，平均加幅約2％。

教育局發言人表示，審批直資、私立及國際學校調整學費申請時，會仔細審視校方的財政預算和調整學費理據，其中直資學校必須已諮詢家長並提供相關財務資料及解釋加費理由，亦須按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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