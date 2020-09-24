港乳癌個案20年間增近3倍兼年輕化 專家倡2D乳房X光造影結合超聲波掃描診斷

乳癌為香港婦女頭號癌症威脅，過去20年間香港女性確診乳癌個案增加近3倍，而乳癌亦有年輕化趨勢，超過9成患者為40歲以上婦女。香港乳癌基金會今公佈《香港乳癌資料庫第十二號報告書》，並解釋目前市面上常見的乳癌檢測工具以供本地女性參考。

香港乳癌基金會創會人張淑儀指，過去20年來女性確診乳癌數字不斷上升，2017年有4,373宗新增確診乳癌個案，死亡數字有721宗。基金會收集及分析了自2006年起共1,7139位乳癌患者數據，超過8成患者最初發現乳癌方式都是自己無意中發現，只有少部分患者是透過乳房X光造影檢查發現無症狀的乳癌。

亞洲婦女乳房密度較高 2D X光造影較難穿透

目前乳癌的影像診斷方式主要包括2D及3D乳房X光造影、超聲波掃描、乳房磁力共振掃描。乳房X光造影適合一般婦女，但由於亞洲婦女的乳房密度大多較高，2D的乳房X光造影較難穿透以致檢測影像或會出現模糊不清的狀況，故本地醫學界或婦女均對應否接受乳房X光造影持不同意見。

香港乳癌基金會管治委員會成員、乳健中心顧問委員會主席熊維嘉醫生指，根據患者數據分析研究發現，單用2D乳房X光造影診斷準確度高達85.2%，若再結合超聲波掃描準確率高達接近95%。熊指兩種方法實為互相補足的關係，尤其適用乳房密度較高的年輕婦女，可大幅提升乳癌檢測率。

50多歲的乳癌確診者黃太於記者會上表示，自己一直有定期做乳健檢查習慣，兩年前是首次做乳健檢查，今年第二次做檢查時，接受兩次乳房X光造影檢查均發現有異常情況，惟超聲波掃描檢查無異樣，最終經乳房抽針檢查時確診乳癌0期（原位癌），經手術及電療後現已康復，「呼籲每位女士都要做定期檢查，如果唔係定期檢查，我唔會發現自己有癌症」。

倡全民篩查盡早識別患者

政府於今年7月修訂乳癌篩查政策，建議一般婦女如有某些風險因素，應每兩年接受一次乳房X光造影檢查。香港乳癌基金會主席霍何綺華提倡政府應實行「全民乳癌三步走」，循序漸進落實全民篩查以盡早識別乳癌患者。霍何綺華指，政府應馬上落實現行政策，為高風險婦女進行定期篩查，亦應考慮在較低收入及錄得較高晚期乳癌比率、較低篩查率地區進行先導計劃，最後總結經驗推行全港性的乳癌篩查計劃，「希望今年施政報告可以睇到啦」。

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