疫情速遞︱昨增3宗確診 連續兩日無源頭不明個案（附個案搜尋器）

確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情稍見緩和，昨日（23日）新增3宗確診個案，為連續3日錄得單位數個案，確診個案達到5,050宗。

昨日新增個案有1宗為輸入個案，其餘2宗個案均與之前個案有關，當中一人為屯門醫院男童，為第5041號個案外傭照顧的家庭。男童日前因出現呼吸道感染症狀到醫院急症室求診，進行病毒檢測後確診。他本身需要定時接受治療，曾於9月18日上午在屯院兒科病房逗留近兩小時，其中10名同房病童需接受檢疫。

此外，瑪嘉烈醫院一名83歲女病人（第2481號個案）昨日離世，至今累計104名確診患者離世。

限聚令口罩令維持 表演場所可設現場觀眾

另外，政府昨日就食肆禁令、限聚令及強制戴口罩規例刊憲，大致上維持現行措施，包括4人限聚令、在公共交通工具及室內公眾地方要佩戴口罩、餐飲處所不得超過4人一枱、人數不得超過座位數目的一半等。不過，由本星期五（25日）起，部份公眾娛樂場所可恢復有現場觀眾的表演，但表演者與觀眾之間保持足夠距離或有效分隔的情況下表演或綵排，入座人數不得超過每個場所座位數目的50%，亦會調整有關桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施的開放安排，包括規定浴室每位浸浴人士之間需保持1.5米的距離，任何人身處浴室內須一直佩戴口罩，但在淋浴或浸浴等時則不在此限。

康文署亦宣佈，康樂場地將於26日（星期六）起重新開放，包括免費戶外門球場，但只可進行小組活動，每一小組不得超過4人。所有公共圖書館和博物館由9月29日起回復正常開放時間，前者亦將於10月19日起恢復計算逾期歸還罰款，署方呼籲持有外借逾期圖書館資料的讀者盡快歸還館藏。

本港疫情

●確診（截至9月23日18:00）

5,049宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

104宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,749宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

167名確診者仍留醫，12人危殆（第1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4732、4833、4937號個案）、10人嚴重（第1470、1650、3904、4100、4187、4433、4746、4788、4969、5002號個案），其餘145人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月24日00:00）

內地累計確診病例85,307宗，死亡病例4,634宗。台灣共有確診509宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月24日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,175萬，逾97.37萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾693萬宗，死亡人數逾20.1萬人。印度確診人數突破564萬，位居全球第二，逾9萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過460萬，死亡人數超過13.8萬。俄羅斯確診人超過111萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci） 說，在武漢肺炎疫苗成功研發及推出市場後，美國人可能仍需要戴口罩和保持社交距離。他在參議院一個聽證會上說，疫苗不會一夜間改變情況，「有疫苗將令抗疫工作跨進一大步，但並不會完全消滅病毒」。他又說，疫苗一般不會100%有效，而且有些人會懷疑疫苗效用而不會注射。

英國財政部消息人士說，由於疫情造成的不確定因素，英國政府今年底將不會如期公佈預算案。不過，預料財政大臣辛偉誠(Rishi Sunak)會在周四公佈振興經濟的新方案，消息人士說，辛偉誠過往顯出其具有創意，「希望國民相信我們會繼續以這種方式施政」。

國際貨幣基金(IMF)首席副總裁岡本(Geoffrey Okamoto)說，武肺疫情持續時間比預期長，一些國家將需多年時間才可恢復增長。他說，IMF已為約80個國家提供約900億美元(7020億港元)的緊急貸款，並繼續與成員國合力控制疫情影響及減少對經濟打擊。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,933,872 (201,882)

印度 5,646,010 (90,020)

巴⻄ 4,600,000 (138,977)

俄羅斯 1,117,487 (19,720)

哥倫比亞 777,537 (24,746)

秘魯 776,546 (31,568)

墨⻄哥 705,263 (74,348)

⻄班牙 693,556 (31,034)

南非 665,188 (16,206)

阿根廷 652,174 (13,952)

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