專家指淡水沖廁易惹蟲患 料大廈公共水箱無蓋好 動物溺死滋生活蟲

上水寶石湖邨碧玉樓沖廁水驚現蟲患，至今源頭未明。有蟲害專家估計，在座廁內的昆蟲屬搖蚊科下的一種幼蟲，該種昆蟲成蟲後會飛，但不會傳播疾病及叮咬人。專家又指今次事件可能是大廈公共水箱破損或箱蓋沒有完全蓋好，導致成蟲後會飛的搖蚊在水面產卵後，變成幼蟲，再經喉管入屋。

《蘋果》記者將住戶拍攝到沖廁水有蟲的片段交予香港蟲害管理學會主席陳澤森分析。他指，片段中的昆蟲有可能屬搖蚊科下其中一種幼蟲，而該種昆蟲成蟲後會飛，但不會傳播疾病及叮咬人，與常見的蚊子如白紋伊蚊屬不同種類。他估計，該幢大廈的天台水箱極有可能有破損或箱蓋沒有完全蓋好，致成蟲後會飛的搖蚊在水面產卵後，變成幼蟲，再經喉管入屋，又指大廈沖廁水為「淡水」，亦令昆蟲生存，「鹹水啲蟲生存唔到，可能係水箱爛咗，或者受到污染」。

驗樓師：換喉未必能解決蟲患

資深驗樓師賴達明稱，全港約8成的沖廁水都是鹹水，但部份地區如半山、喉管接駁困難或供水設施受限制，就會改用淡水沖廁。他亦認為，碧玉樓沖廁水出現蟲患或與大廈的公共水箱有關。他稱，一般而言，公屋設公眾水箱，「會將啲水泵到去大廈每個單位座廁，再供水去單位」，而該幢大廈用淡水沖廁，昆蟲滋生的機會亦比鹹水高。

他又稱，若大廈公共水箱未徹底清洗乾淨，會令座廁沖廁水出現如沙粒、碎石或鐵鏽等雜質，但若公共水箱受到其他污染，例如老鼠或雀鳥等動物跌入水箱內溺死，屍體腐爛可能滋生活蟲，或經輸送供水管沖至座廁位置，「睇到條片座廁嘅排水口位置有好多蟲，可能有啲老鼠或者動物屍體跌咗落水箱，漚咗呢啲蟲出嚟，所以要檢查水箱有冇污染，可能係一啲屍體，或者蟲滋生……相信好大可能係公眾水箱出問題，啲蟲沿供水水箱入去屋企座廁，換喉未必解決到」。

賴又指，住戶已多次清洗及徹底消毒廁所，房署亦都有更換座廁，但蟲患問題仍未解決，必須追蹤昆蟲源頭，建議房署徹底檢查及清洗、消毒大廈的公用水箱及座廁，住戶沖廁時亦必須蓋上廁板以免濺出污染物。

早在兩年前，同樣用淡水沖廁的沙田水泉澳邨，居民廁所水亦曾現蟲患，當時沙田區議員丘文俊曾接獲約10宗居民投訴，指在家中沖廁後，馬桶底部出現一堆幼蟲，令居民擔心會引起衞生及疾病傳染問題，而當時各政府部門調查後仍未能確定幼蟲來源。

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