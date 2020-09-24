家庭醫生寫週記：心臟病猝死有先兆？（鄭志文）

突發性心臟病死亡率高。心臟停止跳動，如果沒有適當處理，例如有效的心肺復蘇法，或使用體外去顫器，幾分鐘已經可以引致永久損害，以致死亡。有一種情況叫 OHCA（Out-of Hospital Cardiac Arrest），到院前心肺功能停止，是全球第三致死原因。當中少於10％患者生還。

一向觀念是心臟病猝死沒有先兆，不少患者根本不知道自己患有心臟病，所以難以預防。最近丹麥有研究指，在OHCA前的兩星期，有54％的人曾看家庭醫生，或至少以電話或電郵聯絡醫生，6.8％更曾到醫院。對比一年前，他們每星期平均只有25％曾看醫生或聯絡醫生，只有3％曾到醫院。對比年齡、性別等背景相同，但沒有發生OHCA人士，同期更只有13％曾看醫生，2％曾到醫院。

這項研究是翻查丹麥於2001至2014年間共28,955位患OHCA病人的病歷，再每一位配對九位正常人士作對照。研究員的結論是突發性心臟病是有先兆的。不過，這些徵狀卻大多數並非典型心臟病徵狀，而是比較空泛的疲憊、呼吸不暢順、翳悶等。家庭醫生每天看的病人，大約一半有這些病徵。而且臨床檢查很難診斷隱性心臟病。靜態心電圖亦幫助不大，確診需要做心血管造影掃描。總不成所有病人都進行造影掃描，幾千元價錢是考慮，注射顯影劑有可能出現不良反應，亦要注意因為大量檢查而出現的假陽性結果，引致不必要的介入性心導管檢查和治療。

解決方法，是客觀心臟病風險評估。有不少心臟科組織根據實證醫學研究，建立心臟病風險評估程式，只要輸入相關風險資料，包括年齡、性別、血壓、血糖、高密度、低密度或總膽固醇、吸煙、肥胖、家族心臟病紀錄等。不同程式略有不同，結果以十年內患心臟病風險百分比表達。不同風險組別，有相應處理方案，例如處方降膽固醇藥令膽固醇達至指定目標水平，控制血壓，治療糖尿病，戒煙等。高風險組別會建議介入檢查，例如心血管造影。

提高市民對心臟病，特別是OHCA的認識，加上醫生更廣泛做心臟病風險評估，再跟進治療，就有較大機會和把握探測到病發先兆，阻止嚴重事故發生，並及早作預防性治療。

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鄭志文醫生