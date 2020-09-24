「靠政府不如靠自己。」一個自稱慈善組織以此為口號，於上月政府推全民檢測期間，在網上宣傳向基層派發3,000元抗疫基金，但錢未到手，申請人要先繳200元檢測費。本報追查發現，該組織主腦是過去三年被連環踢爆的老千黃皓恆。記者直擊行騙過程，煞停原計劃速擸20萬元騙局。現時黃臨時租用的共享辦公室，仍遺留近百瓶申請者的唾液樣本。經連番追問，黃答應親到本報大樓受訪，但過程中否認所有指控，反聲稱背後有人主使，又指有市民已獲派基金，但無法提供證據。

記者：林 熊 龔蕙芝 馮智敏 周子惇

自稱慈善組織的公司WeUnity，去年9月開設facebook專頁，今年8月推出聲稱由三間企業資助的「援助基金」。申請者月入低於13,000元及已登記任何武肺檢測，即可獲發基金；如未登記武肺檢測的申請者，可向該機構付費200元登記，完成檢測後便可獲3,000元。計劃甫推出，有網民猜測是否政府利用計劃為全民檢測「篤數」，或將個人資料「送中」。

記者調查機構背景後，發現原來WeUnity與本報之前兩度踢爆的老千局有關，主腦黃皓恆近一年分別以賣口罩、出租Tesla設局斂財，累計捲款過百萬元。

職員欠薪 揭圖騙千人

記者放蛇發現，WeUnity設在觀塘一個工廈的共享辦公室，「申請任何資助呢，都要做個肺炎檢測先。」男職員向申請者派發申請表、口罩、罐頭等，然後解釋申請流程：先填表，再預約檢測日期，職員會上門「派樽」，屆時收取200元檢測費，翌日收回唾液樣本，兩周內會將3,000元滙入申請人的銀行戶口。

有申請者質疑，「點解要畀200蚊先？你扣返檢測費，畀2,800我哋咪得囉。」職員推說是運輸費用，又指檢測費已相對其他私人機構便宜，吸引多人即場登記。

記者私下聯絡到WeUnity員工，得知他們被欠薪，終拆解到黃的掠水局全貌；同時黃皓恆亦暫停派樽收錢，最終在逾250人申請中，只有90多人付款200元，涉款僅萬多元，員工阿俊爆料指，黃皓恆預計有1,000人申請，如以每人200元檢測費計算，本來20萬元袋袋平安。

最終黃未完成計劃即被踢爆，阿俊與其他職員同遭欠薪，加上共享辦公室負責人通知欠租，他才確信受騙，「（辦公室）仲有94樽口水樽擺咗成個幾星期。」衞生成疑。

擬辦法律講座再掠水

「好冇品囉，佢𠵱家係呃啲師奶、公公婆婆錢。」阿俊之前更從黃口中得知他正計劃籌辦法律講座，向被發限聚令告票的市民提供法律意見，阿俊估計應為另一掠水伎倆，他們已就欠薪報警，但不獲受理。

本報曾兩度揭穿黃皓恆的掠水局，今次聯絡他，他直言擔心遭苦主包圍，竟提出到蘋果日報大樓親自解畫，惟有備而來的黃全程「遊花園」回應。黃堅稱WeUnity仍在運作，否認是老千，強調背後有企業贊助及與化驗所合作，自己僅為員工，背後有「老闆」策劃，但因簽下保密協議，不能提供資料。

記者質疑慈善機構名單中無WeUnity，黃即改口否認為慈善團體，僅為一間做慈善的公司，惟公司註冊沒有WeUnity的登記。對於為何不受理政府全民檢測，黃即時語塞不懂反應，追問下才推說﹕「因為佢冇一個報告畀我哋睇到。」又對辦公室仍存放唾液樣本，支吾以對，黃最後稱會再上本報受訪，但終爽約。