去留議會︱民調最快今晚完成 9.29公佈 收近2千樣本屬「正常偏高少少」

民主黨就民主派立法會議員去留進行的民調最快今晚（25日）完成。負責民調的香港民意研究計劃集合數據並加以分析後，最快下周二（29日）早上將分析結果交予民主黨並由該黨公佈。負責民調的香港民研主席鍾庭耀透露，是次與中大合辦的民調在4天內已成功收到1,958個樣本，屬「正常偏高少少」。

鍾庭耀：不排除成功訪問樣本達2,500個

鍾庭耀表示，剛與中大達成共識，若果雙方在今晚的成功訪問樣本均達1,200個目標便會停止訪問，並由民研展開數據分析；若今晚雙方均未能完成目標，就在明天繼續訪問，不排除最終成功訪問樣本會達至2,500個。

他續指，現階段訪問工作未有出現不尋常情況，反而出現市民踴躍希望受訪，有部份市民在這幾天內登記成「我們香港人」自結組群成員，令群組成員在幾天內增加1,300個新成員；亦有市民向民研發電郵表達意願，惟有關數據均不會納入是次民調之中。

鍾庭耀坦言對是次民調進展感到欣喜，形容即使社會對議題曾展開激烈討論，但未見有人動員破壞民調，或在民調上表現不合作，令民調能順利進行。

鍾庭耀：今年不投放資源於施政報告

鍾又透露未來一年民研調查計劃，將不會投放資源在有關施政報告期望方面，他認為過往一年隨着社會運動發展至今，社會訴求已十分清晰，加上未見政府有接納民意的傾向，民研將會投放資源在其他更有意義的議題上做調查。

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