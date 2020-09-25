雷射光照警署 電影製片助理認非法集結今判囚三個月

去年8月有市民凌晨在將軍澳警署外叫罵及燒衣紙，又用雷射光照射警署，其間多人被捕。當中一名年輕電影製片助理早前承認非法集結罪，今在觀塘裁判法院判刑。辯方求情指被告具有電影製作天賦，其參與的電影剛獲台灣金馬影展選為閉幕電影，而他還柙期間亦不懈研習相關書籍，冀將來為香港電影出一分力，犯案只因熱愛香港。主任裁判官徐綺薇表明判刑須具阻嚇性，最終判被告入獄三個月，但批准他保釋等候上訴，其間須宵禁及不得離港。

被告楊家盛（23歲）承認於去年8月11日在將軍澳浩明苑地下參與非法集結。他原另被控阻撓警長A正當執行職務的罪名，其後獲撤控。

辯方求情時透露，被告在浸會大學傳理學院電影學院畢業後，曾經擔任製片助理，他參與的電影更獲選為本屆台灣金馬影展閉幕電影，其天賦及成績有目共睹。根據資料，有兩部港產片獲選為本屆影展閉幕電影，分別為《狂舞派3》及《手捲煙》。

辯方續指，雖然被告懷電影夢，但為了照顧家人及女友，不惜在電訊公司打工，表現獲上司讚賞，願意將來繼續聘用他。被告女友曾經深受情緒打擊，幸獲被告支持及鼓勵，成為她最強的情緒支援，兩人於今年初已訂婚。

辯方續指，被告還柙18天期間，初嘗失去自由的滋味，深受內疚感折磨，認為連累家人及患有情緒病的未婚妻。辯方強調，被告犯案是出於熱愛香港，惟自知用錯方法，深感愚蠢及後悔。被告被捕時遭受警暴，已因犯案而受到巨大傷害及教訓，他承諾將來會守法，冀法庭輕判，例如緩刑等，讓他可盡快重返社會及照顧身邊人。

辯方又引述黃之鋒非法集結案判詞，終審法院明言若案情相對輕微，例如沒有造成破壞或人身傷亡，判刑時應給予更生因素更高比重，而阻嚇性則給予較低比重。

徐官判刑時指，被告自言受社運氛圍及工作待遇影響，因而犯案，現感到悔疚。而案情顯示，當日凌晨有逾50名示威者在場聚集，其間有人叫囂、燒衣紙，以及用雷射舉射向警員，認為被告明顯與其他人不斷挑釁警方，擾亂公眾秩序，並拒絕跟從警方要求停止照射及離開，最終導致一名警員眼部不適，過程歷時20分鐘。

徐官指，考慮黃之鋒案的判罰原則後，認為本案需要判處具阻嚇性刑罰，以確保維護公眾秩序。徐官直言，辯方所建議的社會服務令及緩刑均不合適，即時監禁是唯一選擇，最終判被告入獄3個月。

案情指，被告有份用雷射光束射向涉案警員眼部，令對方感暈眩，影響工作。惟辯方早前求情指，涉案雷射筆並非被告特意購買，而是日常工作所需。居於附近的被告當晚即興到場，毫無預謀，與示威者亦沒衝擊或影響交通。

根據資料，案件首次提堂時投訴，被告投訴當日被制服後遭警員用拳打腳踢，更用盾牌多次重擊頭部，導致耳朵受傷及腦震盪。而他被帶返將軍澳警署的羈留室後，被警員PC24078要求脫去短褲及內褲，稱「你入到嚟， 我要你祼跑都得！」被告無奈下照做，繼而遭警員用手逗弄下體，更不斷被罵「死曱甴」。

【案件編號：KTCC836/20】

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