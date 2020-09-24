雙十台灣國慶就到，外交部噚日就發佈一條「攜手同心、台灣前進」國慶影片，當中包含好多過去一年台灣大事，包括口罩外交「Taiwan can help」，後半部份仲有唔少香港相關畫面，強調堅持民主自由嘅價值，睇嚟台灣堅決向北京說不嘅態度都相當明確嘞。

國慶影片嘅內容前半部份主要講台灣同國際合作，包括武漢肺炎時送贈物資畀外國嘅「Taiwan can help」活動，更加插好多外國元首表示感謝嘅畫面。八方即時諗起中國都送過好多口罩同保護衣去歐美玩「口罩外交」，結果多國發現啲口罩、試劑盒原來係劣質品，形象挽回失敗，真係相形見絀。影片又加入捷克參議院議長到訪台灣講「我是台灣人」嘅畫面，令人不禁諗起布拉格同北京解除姊妹市關係，不知不覺間台灣今年喺國際多咗唔少朋友。

重溫小英到訪銅鑼灣書店

影片中段以「民主典範 全球支持」為題，講總統選舉之餘，仲播放台灣銅鑼灣書店片段，見到蔡英文同曾被中共擄走嘅銅鑼灣書店店長林榮基見面，畫面聚焦當日蔡英文送贈書店嘅親筆感言：「自由的台灣撐住香港的自由」。仲有外交部部長吳釗燮到訪銅鑼灣書店，又影住《獅子山下》歌詞「我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香江名句」，背景仲有「光復香港，時代革命」㖭。隨後更加有台灣撐港示威畫面，同埋今年成立幫助港人嘅台港服務交流辦公室，撐港撐到咁出面，實在唔話得！

八方發現影片雖然冇乜點提過中國，但係講及嘅事件，件件都好似係暗寸中共咁，唔知台灣外交部係有心定係無意呢？希望中國外交部睇完條片，唔好又跌碎玻璃心啦。

李八方